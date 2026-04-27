Squella tilda de “error”  difusión de oficio de Hacienda por el Presupuesto 2027

El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, tildó de “error” la difusión del polémico oficio del Ministerio de Hacienda por el Presupuesto 2027. En él se establece que habría eventuales recortes de programas.

Asimismo, llamó al Segundo Piso de La Moneda a “tomar las riendas”.

El parlamentario, en Radio Duna, aseguró que no ayuda en el debate sobre el proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción.

Squella indicó. “Obvio que no ayuda, es evidente que cuando se hacen estas evaluaciones que son regulares todos los años… la Dipres tiene que hacer evaluación de los distintos programas. Y en buena hora porque si no sería permanentemente destinando recursos a un saco sin fondo, pero distinto es las decisiones políticas que se tomen respecto a esas evaluaciones”, recogió Biobío.

“Al echar a correr una evaluación, precisamente, que permite que estas personas malintencionadas saquen esas conclusiones, es un error y esos errores comunicacionales se tienen que corregir”, agregó.

Consultado por qué fue lo que falló, Squella contestó: “Un poco de todo porque, efectivamente, cuando tú tienes evaluaciones. No es necesario que se comuniquen vía oficio dando a entender que hay una instrucción de proceder en función de eso”.

“Es lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación, que es de trabajo, más bien, no es de exposición pública. Ahí creo que sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir. Eso es parte también del trabajo que se tiene que hacer en el gobierno”, planteó.

“Yo llamaría al Segundo Piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, señaló.

“El guante lo tienen que tomar en el Segundo Piso, más que en Hacienda. En Hacienda tienen que procurar dejarlo suficientemente claro, que las recomendaciones de Dipres son elementos significativos desde el punto de vista técnico, pero que no van de la mano con decisiones políticas en ningún caso (…) a nadie tiene el gobierno se le podía ocurrir que se iba a cortar algún programa de ese tipo”, cerró en diálogo con el medio antes citado.