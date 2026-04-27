Vacaciones Tercera Edad: ¿Quiénes pueden acceder al programa del Sernatur?

El programa Vacaciones Tercera Edad es una especial iniciativa del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que subsidia viajes por Chile para adultos mayores.

Este beneficio promueve el turismo interno en temporadas de baja y media demanda, es decir, entre los meses de marzo a diciembre.

Todos los paquetes del programa son con todo incluido, por lo que contempla alojamiento, alimentación, transporte, seguro de asistencia en viaje, excursiones y actividades recreativas.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El programa, además de adultos mayores, también está dirigido a otros grupos. En concreto, pueden acceder a la iniciativa:

Ciudadanos chilenos o extranjeros mayores de 60 años, con cédula de identidad chilena vigente.

Ciudadanos chilenos o extranjeros mayores de 18 años con cédula de identidad chilena que estén jubilados, pensionados o montepiados de cualquier sistema previsional.

Ciudadanos chilenos o extranjeros mayores de 18 años con cédula de identidad chilena que presenten situación de discapacidad.

Tipos de modalidad y cupos

Por su parte, existen dos modalidades de viaje, que corresponden a:

Escapadas : paquetes turísticos desarrollados dentro de la región de origen o contiguas, en formato todo incluido para personas mayores de 60 años. Las escapadas tienen una estadía de 2 a 3 noches, dependiendo del destino.

: paquetes turísticos desarrollados dentro de la región de origen o contiguas, en formato todo incluido para personas mayores de 60 años. Las escapadas tienen una estadía de 2 a 3 noches, dependiendo del destino. Clásico: Paquetes turísticos, desarrollados en destinos de todo Chile, con una estadía que puede variar desde 4 a 7 noches, también con servicio todo incluido.

En tanto, para viajar por alguna de las modalidades del programa Vacaciones Tercera Edad, esto se puede hacer a través de los siguientes dos tipos de cupos: