Kast anunció beneficios para Carabineros en su 99º aniversario: asistieron Boric y Frei a la ceremonia

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes una serie de medidas en beneficio de Carabineros en la ceremonia oficial por los 99 años de la institución. Este acto se realizó en la escuela matriz al que también asistieron los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.



En su discurso, el Jefe de Estado anunció que “en las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinado en primer lugar a honrar a los héroes de Chile. Aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación. También a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber”.

“Estas medidas contemplan financiamiento educacional”

“Estas medidas contemplan financiamiento educacional, apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral. Y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo, en parte, el dolor de la pérdida en sus familias”, añadió.



También dijo que “vamos a enfrentar decididamente la crisis que tenemos de cobertura de dotación policial. Cuando cada uno de nosotros que ejerce un rol público, recorre el país, gobernadores, alcaldes, dirigentes vecinales, se acercan a las autoridades, siempre la primera solicitud es, en el caso mío. ‘Presidente, necesitamos más carabineros'”.



“Tenemos que cuidarlos y respetarlos para eso, y para lograr un mayor ingreso de jóvenes a la carrera de Carabineros. Tenemos que buscar las fórmulas. Una de ellas es mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de carabineros”, fue otro de los anuncios.

Llamó a “velar por las instalaciones donde ellos estudian”

Además, llamó a “velar por las instalaciones donde ellos estudian. Tenemos que ir homologando las distintas reparticiones de estudio a lo que ayer pudimos apreciar en Concepción. También, junto con el mando, queremos revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales”.



Adelantó que “se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades, por distintos sectores políticos. Pero sí decir que debemos hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo también con las restricciones presupuestarias que debemos atender”.



“Esperamos que con estas y otras medidas que anunciaremos en un par de semanas más, podamos aumentar significativamente en los próximos años, la cantidad de funcionarios de carabineros formados. Y por otra parte, también reconocer de debida forma el trabajo que nuestros carabineros realizan a diario en favor de nuestras comunidades, y así responder a esa demanda ciudadana de mayor dotación y presencia policial”, cerró.