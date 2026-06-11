Squella acusa que críticas de Boric a cobros del CAE tienen intereses electorales

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que las críticas que hizo Gabriel Boric a los cobros del CAE tendrían intenciones electorales para volver a La Moneda en el año 2030.

Para el senador, el exmandatario, en vez de adelantar la campaña presidencial, debería pedir perdón a toda la gente que convenció que les condonarían la deuda.



“Encuentro que se adelantó mucho con los aires electorales. Me parece una locura. Si fuera asesor de él le diría aguántese un poco, pero es evidente. Es algo, en el fondo, que uno lo ve en otras conductas, en conversaciones, en el fondo, con gente de su partido. En lo que ha hecho ahora, lo que pretende proyectar durante los próximos años”, explicó Squella en entrevista con el streaming de La Tercera.



Agregó que “puede ser que no, él verá. Sin ninguna duda, es muy joven. En algún minuto lo vamos a ver de candidato, pero me da la impresión que quiere estar de inmediato en vitrina. Para considerar o ir fortaleciendo una alternativa a futuro inmediato”.

“Yo esperaría que le pida perdón a todas esas personas que les falló rotundamente”

“Yo esperaría que el expresidente Boric le pida perdón a todas esas personas que les falló rotundamente. Tiene un tejado de vidrio enorme en el tema del CAE”, agregó.



Según Squella, Boric “no se hace cargo que parte importante de las herramientas que se le dieron a Tesorería, a Impuestos Internos, estaban orientadas en esa línea. En la línea, digamos, de generar una simetría muy fuerte. Le llamaban norma antievasión, pero dentro de ella estaban una serie de herramientas, de instrumentos para los organismos del Estado en materia de recaudación”.



“El mayor daño en este ámbito que hizo el presidente Boric y toda esa generación que gobernó durante cuatro años es transmitir, digamos, que los deberes o las obligaciones que asumen las personas no vale”, añadió.



Criticó que en la administración anterior “no tenían ninguna posibilidad de condonar esa gran cantidad de recursos, que habría generado una injusticia enorme también con las personas que sí lo habían pagado”.



“No basta con una autocrítica, tiene que pedirle perdón a las personas que le generó la idea de que esto iba a ser condonado. Y claro, ahí es responsabilidad compartida”, aseguró el parlamentario



Añadió que “el que deja de pagar una obligación pensando que la iban a condonar tiene una cuota importantísima de responsabilidad. Pero en vista de eso, hoy día se encuentran con una deuda que está en mora, con unos intereses que han generado una deuda mucho mayor que si hubieran estado al día. La verdad es que yo esperaría que el expresidente Boric le pida perdón a todas esas personas que les falló rotundamente”.