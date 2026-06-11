“Conmigo no te metas, menos con mi hijo”: Solabarrieta afirma que evalúa acciones legales contra Carmen Gloria Arroyo

La polémica entre Nicolás Solabarrieta y Carmen Gloria Arroyo en “¿Volverías con tu Ex? 2” sigue generando repercusiones. Esta vez fue Fernando Solabarrieta quien salió en defensa de su hijo tras el fuerte intercambio que protagonizó con la abogada en una de las dinámicas del reality de Mega.

El conflicto se originó durante la sección de los “juicios”, espacio donde los participantes analizan las causas del término de sus relaciones. En ese contexto, Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres expusieron sus respectivas versiones sobre el quiebre amoroso.

Durante la actividad, Carmen Gloria Arroyo realizó comentarios que fueron interpretados por Nicolás como insinuaciones sobre un supuesto maltrato hacia su expareja. La tensión aumentó rápidamente y el exchico reality incluso manifestó su intención de abandonar el programa.

Fernando Solabarrieta expresó su molestia

El periodista deportivo abordó el tema en una reciente edición del programa “Marca Personal”, de Radio La Metro. Allí cuestionó duramente la actuación de la abogada y acusó que se realizaron insinuaciones graves sin pruebas.

“Quiso como instalar como que mi hijo era un maltratador… Carmen Gloria Arroyo que ha basado su carrera en el dolor de otras personas, en eso gana plata, profitando de gente sencilla, humilde, con poco conocimiento judicial, y los enfrenta y gana plata de esa manera. Ella tiene la tupé de querer instalar que mi hijo es maltratador”, lanzó Fernando Solabarrieta.

El comunicador también defendió la conducta de su hijo y destacó su relación con las mujeres. “No conozco a nadie que trate tan bien a las mujeres como mi hijo”, sostuvo durante la entrevista radial.

Además, agregó: “Una cosa es decir algo y otra insinuar un delito, más encima de una persona que es completamente lo contrario”. Según explicó, Nicolás ha evitado entregar antecedentes personales sobre la relación pese a las críticas recibidas.

“Todo tiene un límite”

Fernando Solabarrieta fue más allá y reveló que analiza emprender acciones legales contra Carmen Gloria Arroyo. El comentarista aseguró que existen límites que no deberían cruzarse en televisión.

“Todo tiene un límite en la tele. Ella quiere elaborar un discurso de mierda, como lo ha hecho toda la vida ella, profitando de gente humilde que no se puede defender, pero conmigo no te metas, menos con mi hijo”, expuso.

Finalmente, advirtió que podría recurrir a la justicia para enfrentar la situación. “Por primera vez en mi vida voy a evaluar acciones judiciales”, afirmó.

“Mira que han hablado weas de mí, y de mi mujer también, pero con mi hijo no se metan, menos insinuando algo que es un delito, eso es muy grave, sobre todo en los tiempos que corren“, sentenció el conductor.