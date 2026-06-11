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Hincha alemán murió a las afueras del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial

El fanático, 81 años, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en una de las zonas de acceso al recinto, donde pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida.

Leonardo Medina
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Hincha alemán murió a las afueras del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial

Una tragedia se registró este jueves en el Estadio Azteca en Ciudad de México, previo a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Y es que un hincha alemán, de 81 años, falleció a las afueras del recinto, cuando miles de fanáticos ingresaban para ver la ceremonia y el partido entre México y Sudáfrica. 

Según consignó Radio Biobío, el adulto mayor sufrió un paro cardiorrespiratorio en la zona de acceso de la Puerta 1 del estadio. 

Tras desplomarse en el lugar, el personal médico reaccionó rápidamente y realizó maniobras de reanimación al hombre. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

Aunque la situación generó preocupación entre los demás hinchas presentes, la organización mantuvo sin modificaciones el cronograma previsto para la inauguración, la cual se llevó a cabo con normalidad.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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