Qué hacer en Viña del Mar: descubre las mejores cafeterías pet friendly en la ciudad jardín

Si buscas qué hacer en Viña del Mar junto a tu mascota, la Ciudad Jardín cuenta con variadas cafeterías pet friendly que permiten disfrutar de un café, una buena comida y momentos de descanso sin dejar a tu compañero en casa.

Desde espacios especialmente diseñados para perros hasta originales cafeterías temáticas con gatos, estas alternativas se han convertido en panoramas ideales para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia.

Qué hacer en Viña del Mar: café, brunch y espacios pensados para perros

Bocachica

Dirección: 10 – 1/2 Nte. 730, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas una cafetería pet friendly en Viña del Mar, Boca Chica destaca por su ambiente acogedor y por ofrecer espacios ideales tanto para compartir con mascotas como para estudiar o trabajar.

Su carta es variada e incluye desayunos, onces, sándwiches, empanadas, ensaladas, papas rústicas en distintas preparaciones y cremas caseras de verduras, zapallo o espinaca. Además, cuenta con una amplia selección de cafés y tés, acompañados de opciones dulces como tartas, cheesecake, brownies y tortas.

El local se ha convertido en una alternativa para quienes buscan disfrutar de una pausa tranquila junto a sus mascotas, en un espacio cómodo y pensado para largas estadías.

El Perro Café

Dirección: 3 Pte. 236, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar junto a tu mascota, ubicada a pasos del Casino de Viña del Mar, El Perro Café es una de las cafeterías pet friendly más reconocidas de la ciudad.

Su carta incluye cafés de especialidad, capuccinos, lattes fríos, milkshakes, waffles con Nutella o manjar, además de sándwiches y opciones dulces como carrot cake. Sin embargo, lo que la distingue es su experiencia enfocada en las mascotas.

Los perros son recibidos con agua fresca y snacks de cortesía, mientras que los dueños pueden encargar galletas personalizadas con la cara de su mascota. Incluso existe la posibilidad de reservar el espacio para celebrar cumpleaños caninos.

Qué hacer en Viña del Mar: café, gatos y momentos para desconectarse

El Café Rosa

Dirección: 1 Pte 820, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Además de permitir el ingreso de mascotas, cuenta con bebederos de agua y un menú especial para perros, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir una salida junto a tu compañero. En su carta encontrarás opciones de cafetería, repostería y brunch, con preparaciones que incluyen cafés de especialidad, tés, chocolate caliente, tortas, cheesecakes, waffles y otras alternativas dulces y saladas.

Su propuesta combina una experiencia gastronómica con espacios diseñados para disfrutar en compañía de las mascotas, por lo que se ha transformado en uno de los puntos favoritos para quienes buscan panoramas pet friendly en Viña del Mar.

MiauMore

Dirección: 5 Ote. 440A, 2531101 Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, MiauMore ofrece una experiencia diferente en la Ciudad Jardín. Se trata de una cafetería temática donde los visitantes pueden compartir con gatos rescatados en un ambiente diseñado especialmente para su bienestar.

El espacio combina cafetería, tienda y cat café, permitiendo disfrutar de cafés, tés, chocolate caliente, pastelería, sándwiches y otras preparaciones mientras se interactúa con los felinos residentes. Además, el local colabora con fundaciones de rescate animal y promueve la adopción responsable.

Otro de sus sellos es el apoyo a emprendedores locales, ya que gran parte de sus productos provienen de pequeños negocios de la región. También mantienen un fuerte compromiso con la sustentabilidad mediante el uso de envases reciclables, productos de limpieza ecológicos y puntos de reciclaje dentro del local.