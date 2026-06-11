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“Siempre hay que estar”: Denisse Campos aclara su mensaje dedicado a Daniella previo a la operación

La controversia comenzó días antes, cuando Denisse compartió un mensaje de preocupación en sus redes sociales. En la publicación expresó apoyo a una persona que se encontraba en proceso de cirugía.

Eduardo Córdova
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“Siempre hay que estar”: Denisse Campos aclara su mensaje dedicado a Daniella previo a la operación

Denisse Campos aclaró los rumores sobre una posible reconciliación con su hermana gemela, Daniella Campos. La exmodelo decidió referirse públicamente a las especulaciones surgidas en redes sociales.

La controversia comenzó días antes, cuando Denisse compartió un mensaje de preocupación en sus redes sociales. En la publicación expresó apoyo a una persona que se encontraba en proceso de cirugía.

El contenido del mensaje generó interpretaciones inmediatas entre los usuarios. Sin identificación ni etiquetas, muchos asociaron el gesto directamente a Daniella Campos, quien en ese momento ingresaba a pabellón.

Mensaje era para Daniella Campos

Ante la creciente ola de comentarios, Denisse Campos decidió entregar una aclaración pública. La exmodelo abordó el tema en conversación con FM Dos.

Campos confirmó que el mensaje estaba dirigido efectivamente a su hermana gemela. Esto, debido a la complejidad del procedimiento médico al que fue sometida.

En su relato explicó que “solo comentar que fue por una preocupación, ya que la operación era bastante complicada y bastante larga”.

La exmodelo detalló además la duración de la intervención quirúrgica. Según indicó, la operación se extendió por cerca de ocho horas.

Campos agregó que, pese al distanciamiento entre ambas, en situaciones médicas complejas el vínculo familiar se mantiene presente. En ese sentido, afirmó que, aun con los años de separación, en momentos así “siempre hay que estar”.

Source Texto: La Nación / Foto: Daniella Campos y Denisse Campos
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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