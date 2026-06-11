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Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas por el mes de los Pueblos Originarios

Con actividades gratuitas y abiertas a todo público, distintos espacios culturales de la capital se suman a la conmemoración del Mes de los Pueblos Originarios. Descubre algunas de las iniciativas que buscan acercar la cultura, el arte y las tradiciones a la Región Metropolitana.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas por el mes de los Pueblos Originarios

Durante junio se conmemora el Mes de los Pueblos Originarios, específicamente el 21 de junio, la fecha del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Exposiciones, conciertos, encuentros culturales y actividades comunitarias forman parte de la programación que busca visibilizar las tradiciones, saberes y expresiones artísticas de los pueblos originarios.

Por lo que, si buscas qué hacer en Santiago, estos panoramas son una excelente oportunidad para acercarte a su historia, identidad y patrimonio.

Qué hacer en Santiago: arte, identidad y memoria: exposiciones para reflexionar

Pütrerukan: arte mapuche en el Mercado Municipal de Maipú

Si buscas qué hacer en Santiago durante el Mes de los Pueblos Originarios, una alternativa es visitar Pütrerukan, la exposición del artista visual mapuche nagche Castro Hueche, que invita a reflexionar sobre el territorio, la memoria, la identidad y el patrimonio.

La muestra aborda el despojo colonial ejercido contra el habitar mapuche a través de una serie de obras que utilizan la carbonización de mobiliario doméstico como recurso artístico. 

La exposición se presenta como una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo y conocer nuevas perspectivas sobre la historia y la identidad cultural de los pueblos originarios en Chile.

  • Fecha: 11 de junio.
  • Hora: 18:30 horas.
  • Lugar: Galería de La Victoria, Mercado Municipal de Maipú.

Abolengo: arte y memoria desde el Wallmapu

En Espacio 218, se realizará el cierre de la exposición Abolengo, de la artista Kütral Vargas Huaiquimilla. La instancia permitirá recorrer por última vez la muestra y conversar directamente con la autora sobre los procesos creativos, las inspiraciones y los significados detrás de su trabajo.

La exposición reúne una propuesta visual marcada por la memoria, el territorio y la identidad, abordando temáticas vinculadas al Wallmapu. Durante la jornada de cierre, los asistentes podrán conocer detalles inéditos sobre la creación de las obras y participar de un diálogo abierto junto a la artista.

  • Fecha: 13 de junio.
  • Hora: 18:00 horas.
  • Lugar: Espacio 218, Portal Fernández Concha, Compañía de Jesús 960, Departamento 218, Santiago.

Qué hacer en Santiago: música, saberes ancestrales y experiencias culturales para toda la familia

Melipeuco llega a Santiago con gastronomía, artesanía y cultura mapuche

La actividad reunirá a emprendedores, artesanos, productores locales y representantes de la cultura de La Araucanía en una jornada abierta a todo público.

Los asistentes podrán disfrutar de corderos al palo, gastronomía mapuche, productos del mercado campesino, miel, frutos secos, textiles y artesanías, además de música en vivo y diversas expresiones culturales que reflejan la identidad de la precordillera de La Araucanía.

La iniciativa busca dar a conocer los atractivos turísticos de Melipeuco, reconocida como la puerta de entrada al Parque Nacional Conguillío y uno de los destinos más importantes del país para el turismo de naturaleza y aventura.

  • Fecha: 12 de junio.
  • Hora: 08:00 a 16:00 horas.
  • Lugar: Parque Los Dominicos.
  • Entrada: Gratuita.

Waikil: rap y cultura mapuche en el Museo de la Memoria

El músico Waikil, nombre artístico del músico, investigador y cultor mapuche Jaime Cuyanao, ofrecerá una presentación acústica en la que fusiona elementos de la cultura mapuche con el rap, creando una propuesta artística que conecta tradición, identidad y música contemporánea.

La actividad permitirá conocer parte de su trabajo más reciente, enfocado en el ayekan, expresión sonora fundamental dentro de las prácticas ceremoniales y cotidianas del pueblo mapuche. A través de su música, Waikil busca contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la transmisión de saberes ancestrales a nuevas generaciones.

El concierto se realizará en formato acústico y contará con la participación de Ketrafe, Javiera Wilson y Lissette Vega, en una jornada que invita a acercarse a la cultura mapuche desde la música y la reflexión.

  • Fecha: 18 de junio.
  • Hora: 19:00 horas.
  • Lugar: Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
  • Entrada: Liberada, sin inscripción previa.

Encuentro de Cultura y Saberes Mapuche 

Si buscas qué hacer en Santiago, este encuentro ofrece una oportunidad para acercarse a la cultura mapuche a través de talleres, relatos y experiencias orientadas a difundir sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

La actividad busca fomentar el diálogo, además de promover la educación y el desarrollo de la economía cultural. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en espacios de narración oral sobre la cosmovisión mapuche huilliche junto al profesor Javier Malipan, así como en talleres de telar mapuche para niños y adultos, donde se abordará el tejido como una expresión de identidad, memoria y transmisión de saberes.

  • Fecha: 13 y 14 de junio.
  • Hora: 10:00 a 17:30 horas.
  • Lugar: Museo Histórico Nacional.
  • Entrada: Gratuita.
Source Texto: La Nación / Foto: g5noticias
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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