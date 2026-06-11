Colegio de Ingenieros premió al rector de la U. Central por su destacada gestión

El rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, recibió el Premio Gestión 2026 otorgado por el Colegio de Ingenieros de Chile. Distinción que reconoce a los profesionales que se han destacado por su buena gestión durante su trayectoria laboral y en el desarrollo de sus actividades.

El rector, de profesión ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con más de 40 años de experiencia en organizaciones públicas, privadas y académicas. Ha ocupado responsabilidades directivas en instituciones como Polla Chilena de Beneficencia, Codelco, Enami, ENAP y la Corporación de Universidades Privadas, entre otras.

Durante su discurso, el rector González reflexionó sobre el sentido de la ingeniería y su contribución al país desde distintos espacios de desarrollo profesional. Vinculando esta labor con su actual etapa en la educación superior. “Este año cumplo 16 años en la Universidad Central, once de los cuales me desempeño como rector. Educamos hoy a 20.000 alumnos, de los cuales 1.500 se forman como futuros ingenieros e ingenieras”, afirmó.

“La tecnología nos desafía al cambio permanente”

Abordó los paradigmas que enfrenta actualmente la enseñanza de la ingeniería. “La tecnología nos desafía al cambio permanente. Lo que no cambiará nunca son los principios y valores que debemos practicar y respetar al desempeñar esta profesión. La ética profesional y la moral que orienta nuestro actuar como personas son elementos que debemos promover y cuidar en nuestros jóvenes para así construir una mejor sociedad”, concluyó.

Sobre el reconocimiento al rector, el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile y exministro de Minería, Hernán de Solminihac, aseguró que “estamos muy contentos de poder entregárselo, porque representa la forma de desarrollar la gestión durante todos sus distintos puestos que ha tenido”, indicó.

Por su parte, el exsenador Juan Carlos Latorre, vicepresidente del gremio, afirmó que “Santiago González ha tenido una trayectoria notable. En el momento en que él tuvo responsabilidad directiva en instituciones privadas y públicas muy distintas en su quehacer, hubo innovaciones y hubo mejoramiento sustancial de su gestión, de su eficacia, de la eficiencia y de sus procedimientos internos”, sostuvo.

En la ceremonia se reconoció también al economista y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y contó con la presencia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, autoridades de Gobierno, vicerrectores y decanos de la Universidad Central, y representantes del mundo profesional y académico.