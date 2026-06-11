“No hagas de mí un espejo”: Pablo Mackenna responde duramente a Patricia Maldonado recordándole repudiable escena

Pablo Mackenna cerró su disputa mediática con Patricia Maldonado tras una serie de declaraciones cruzadas que se intensificaron en los últimos días. El conflicto se originó luego de sus dichos en el programa Primer Plano.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el ex CQC generó polémica con comentarios dirigidos a la opinóloga. En su intervención insinuó que la artista habría obtenido beneficios económicos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Las declaraciones de Mackenna fueron respondidas por Patricia Maldonado a través de su canal de YouTube. Allí abordó en extenso las críticas del escritor y conductor.

La ex cantante inició su descargo con fuertes palabras hacia el comunicador. “Pablo, en buenos términos te voy a decir algo. Eres un maricón. Maricón es el que agrede a una mujer sin que nada te haya hecho. Yo no te he hecho nada a ti, no he hablado mal de ti. No entiendo”, partió diciendo.

Posteriormente, Maldonado intensificó sus dichos y lanzó nuevas descalificaciones. En su intervención lo trató de “borracho” y “cloaca humana”, entre otros calificativos.

La respuesta de Pablo Mackenna

El comunicador decidió responder en el programa que comparte con Nicolás Larraín. Allí presentó un texto preparado especialmente para abordar la controversia.

Mackenna contextualizó su postura en relación con el pasado político del país. “Más allá de posiciones políticas, de la justificación o no del golpe, para qué decir las torturas, está el dolor de los huesos. Los huesos que no puedes llorar y lloran solos, perdidos, solos, en el desierto y en el fondo del mar”, comenzó señalando.

El ex CQC afirmó que aún existen heridas abiertas en la sociedad chilena. “Por eso hay mucha gente que mantiene esa herida abierta y por eso Chile no sana”, reflexionó.

Luego apuntó directamente a los dichos de Maldonado sobre detenidos desaparecidos. “Cuando tú, Patricia Maldonado, repites que los detenidos desaparecidos se arrancaron y están tirados guata al sol en el Caribe, duele. Duele mucho para muchos, porque han sufrido mucho”.

Mackenna también recordó episodios controversiales vinculados a la figura de la opinóloga. “Y cuando fuiste a tirarle huesitos de pollo a las madres que lloraban por los cuerpos de sus hijos, ‘ahí están sus huesitos’, le gritaba. Ahí no duele, indigna, porque todo eso te pone del lado anterior a la humanidad”, complementó.

En el cierre de su intervención, el comunicador marcó diferencias personales y morales. “Yo sí respeto a los muertos, sus sepulturas, el poder llorarlos y el saber qué pasó con ellos. ¿He puesto la vida de otros es riesgo? Sí, cada vez que me he subido (a un auto) y he manejado borracho; me arrepiento, pero jamás dejaría sus huesos, ni por temor a la culpa, botados en el escampado ni me reiría en la cara de sus deudos. Estoy hecho de otra manera, no hagas de mí un espejo”.