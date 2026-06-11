“Me levantó el cariño de la gente”: Natalia Cuevas se emocionó al recordar gesto del público tras su paso por Viña

Natalia Cuevas recordó en el podcast “Más de ti” su compleja experiencia en la Quinta Vergara. La comediante abordó su tercera presentación en Viña del Mar, marcada por un difícil estado personal.

En su relato, señaló que no se encontraba en condiciones adecuadas para enfrentar el escenario. “La tercera vez no estaba preparada, no me sentía físicamente bien, no me sentía emocionalmente bien y estaba muy sola también. Me sentí muy sola”, confesó, recogió Publimetro.

La humorista reflexionó sobre las exigencias que implica presentarse en un escenario de alta exposición como Viña del Mar. “Yo creo que una persona para subirse al escenario de Viña del Mar, o cualquier otro escenario de esa envergadura, tiene que estar preparada físicamente, psicológicamente, emocionalmente y profesionalmente. No puedes subirte con el puro talento”, reconoció.

Tras su presentación, Natalia reconoció haber experimentado una fuerte carga emocional. Sobre ese momento, afirmó que le provocó “mucha vergüenza, obviamente. Yo creo que el ego es una de las cosas que más afecta, pero sinceramente pienso que al principio fue muy doloroso”.

Después de la tormenta, sale el sol

La comediante explicó que, pese a ese episodio, logró recuperarse gracias al apoyo del público. El cariño recibido por parte de la audiencia y la prensa fue clave en su proceso de reencuentro personal.

Natalia recordó especialmente una presentación realizada semanas después de Viña del Mar, en el Día de la Mujer. El evento se llevó a cabo en una comuna popular, en un estadio con una gran asistencia femenina.

En ese contexto, relató que “fue en un estadio donde había una grada con 5000 mujeres. Salí e hice mi presentación normal, yo venía con una pena, cansancio, muy emocional. Hice mi rutina, mis imitaciones, todo normal y recibí una ovación de 5000 mujeres”.

La emoción del momento marcó profundamente a la comediante, quien revivió ese recuerdo con evidente sensibilidad. “Me emociono mucho cuando me acuerdo. Fue como un abrazo de la mujer hacia mí, hacia mi trabajo y decir: ‘bueno, esto fue un accidente y te seguimos queriendo como siempre’ y me puse a llorar”.

Natalia explicó que en ese período atravesaba un momento emocionalmente complejo. Se sentía afectada por el fracaso, con sentimientos de vergüenza y deseos de aislarse.

El apoyo del público se convirtió en un punto de inflexión en su proceso personal. “Me levantó el puro cariño de la gente y yo dije: ‘ya, listo, el mundo no se ha terminado, sigo adelante, sigo luchando y sigo trabajando para la gente que me quiere y punto’”.

La comediante reflexionó además sobre la importancia de aprender de los errores. “Fue un episodio triste, pero que no trascendió mayoritariamente. Algunas personas, las que me siguen siempre se acuerdan, pero la verdad es que no fui soberbia, que yo creo que es el pecado más grande que cuando tú tienes cualquier fracaso en la vida. Yo pienso que uno tiene que aprender de la caída, del fracaso y tiene que levantarse”, señaló.

Finalmente, Natalia cerró con una reflexión sobre la percepción del público frente a los fracasos. “la gente no te ve por el fracaso, la gente te ve con qué fuerza te vuelves a levantar. Es un poco cliché, pero es así la vida”.