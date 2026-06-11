Embajador Brandon Judd inaugurará este viernes SaborUSA Food Fest en Mall Alto Las Condes

Este viernes 12 parte SaborUSA Food Fest en la Plaza Central del Mall Alto Las Condes. Se realizará hasta el 14 de junio, entre las 11:30 a 21:00 horas.

El evento, gratuito, organizado por la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Agrícolas (USDA), celebra la presencia de productos y marcas estadounidenses en el mercado nacional.

La ceremonia será encabezada, el mediodía de este viernes, por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, junto a invitados especiales y representantes del sector alimentario y comercial.

Durante tres días, el festival reunirá una amplia variedad de productos estadounidenses presentes en Chile, además de degustaciones, promociones especiales, activaciones y experiencias para toda la familia.

Degustaciones, concurso, descuentos especiales

Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Chile alcanzaron el año pasado los US$948 millones. Consolidando a Chile como uno de los principales mercados para los productos alimentarios estadounidenses en Sudamérica.

Los asistentes al evento disfrutarán de degustaciones, concursos y descuentos especiales, regalos, gift cards con descuentos exclusivos y muestras de sus productos.

Este festival se enmarca en Freedom 250, la conmemoración del 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Marcas estadounidenses más reconocidas del mercado

En SaborUSA Food Fest estarán unos 10 importadores chilenos que representan algunas de las marcas estadounidenses más reconocidas del mercado. Cada stand será un mundo aparte.

Comarsa presentará tres marcas que tienen historias propias: Maruchan, la marca de ramen más reconocida del mundo, Pretzel Crisps -el snack horneado que revolucionó el formato de la galletita- y Ragú, la salsa de tomate con más de un siglo de recetas italoamericanas. Entre otras cosas, promotoras con ruleta de premios y degustaciones garantizan la entretención.

El bourbon también tendrá su espacio. Evan Williams, la marca que lleva el nombre del primer destilador comercial de bourbon en Estados Unidos (1783), presentará toda su línea. Desde el clásico Black Label hasta expresiones premium como Small Batch 1783 y Single Barrel. Pasando por la versátil línea Flavours -Honey, Apple, Peach y Fire- pensada tanto para disfrutar solo como en coctelería.

Habrá activaciones, experiencias de mixología y sorpresas para los asistentes. En tanto, Ole Smoky, la primera destilería legal de moonshine en Tennessee, exhibirá más de 20 sabores de whiskeys, moonshines y cremas. Habrá degustaciones guiadas y preparación de cócteles en vivo. La marca llegará con una propuesta de alto impacto para reforzar su identidad artesanal y su conexión con la tradición del Tennessee moonshine

El California Milk Advisory Board (CMAB), organización que representa a los productores de leche del estado más lechero de EEUU, también estará presente. CMAB administra el sello Real California Milk, que certifica productos elaborados con leche 100% californiana: quesos, mantequilla, cremas, cream cheese, helados y más.

En tanto, USDEC, Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EEUU, que destaca por formar parte de la tradición quesera de Estados Unidos, tendrá las variedades que generan mayor interés: Pepper Jack y Colby Jack, ambos muy populares en Estados Unidos y cada vez más presentes en el mercado chileno.

Coordenadas

–Lugar: Plaza Central, Mall Alto Las Condes, Santiago

-Fechas: 12, 13 y 14 de junio de 2026

-Horario: 11:30 a 21:00 horas (todos los días)

-Entrada: Gratuita

-Organizador: Oficina de Asuntos Agrícolas (USDA), Embajada de EE.UU. en Chile