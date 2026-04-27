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Putin se reúne con canciller de Irán y anuncia mediación de Rusia en la guerra

Así se lo transmitió el presidente ruso personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. Ambos se reunieron en San Petersburgo. “Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible”, manifestó Putin.

Patricia Schüller Gamboa
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Putin se reúne con canciller de Irán y anuncia mediación de Rusia en la guerra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este lunes que intercederá por Irán, así como por otros países de Oriente Próximo. Esto para acelerar el proceso de paz en la región, que desde finales de febrero se encuentra sumida en una grave crisis como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Así se lo transmitió Putin personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. Ambos se reunieron en San Petersburgo. “Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible”, manifestó Putin.

El presidente ruso también comunicó a Araqchi que Moscú comparte el interés de continuar estrechando los vínculos con Teherán. Esto en respuesta a una misiva enviada hace poco por el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. “Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas”, dijo.

Araqchi subrayó que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia. Y continuarán por esa vía. “Ese es el camino que seguiremos”, indicó, según recogió la agencia rusa Interfax.

Araqchi se encuentra estos días de gira tras haber visitado Omán y Pakistán, que ha intentado mediar sin éxito. Esto en una cumbre para que autoridades de Washington y Teherán se vieran las caras en Islamabad.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se prorrogó sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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