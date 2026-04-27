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Caso Lincolao: Corte de Valdivia rechazó prisiones preventivas de los imputados

El tribunal de alzada rechazó las apelaciones presentadas en contra del fallo del Juzgado de Garantía. El dictamen, del 25 de abril pasado, dejó a los tres imputados con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal.

Patricia Schüller Gamboa
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Caso Lincolao: Corte de Valdivia rechazó prisiones preventivas de los imputados

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó este lunes las prisiones preventivas de Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga. Los universitarios formalizados por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de abril pasado en la Universidad Austral de Chile.

El tribunal de alzada rechazó las apelaciones presentadas en contra del fallo del Juzgado de Garantía. El dictamen, del 25 de abril pasado, dejó a los tres imputados con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal.

Ministerio de Seguridad invocó Ley de Seguridad del Estado

En su apelación, el Ministerio de Seguridad invocó la Ley de Seguridad del Estado para insistir en la solicitud de prisión preventiva para los imputados. La Fiscalía Regional de Los Ríos los formalizó por atentado a la autoridad.

Sin embargo, el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, amplió la querella del Gobierno. Esto bajo la tesis de que el delito no solo correspondería a un atentado contra la autoridad, sino también podría configurarse un secuestro.

En tanto, en su recurso de apelación, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario nocturno, pero ninguno de los dos requerimientos fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Por su parte, la universidad está realizando una investigación interna a los tres estudiantes.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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