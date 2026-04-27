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Tercer reporte: 20 homicidios, uno menos que en igual semana de 2025

El informe destacó un alza significativa frente a la semana previa. “Lo anterior significa un aumento del 53,85% respecto de la semana pasada, cuando se registraron 13 homicidios consumados”, puntualizaron.

Patricia Schüller Gamboa
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Tercer reporte: 20 homicidios, uno menos que en igual semana de 2025

El Gobierno, a través del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, informó este lunes que entre el 20 y 26 de abril se registraron 20 homicidios consumados. La cifra es prácticamente similar a la del mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 21 casos.

El informe destacó un alza significativa frente a la semana previa. “Lo anterior significa un aumento del 53,85% respecto de la semana pasada, cuando se registraron 13 homicidios consumados”, puntualizaron.

Desde el 11 de marzo hasta el 26 de abril se han contabilizado 122 víctimas. “Son 8 menos que en el mismo período del año anterior y 5 menos que el promedio acumulado entre los años 2018 y 2025”, detalló la Subsecretaría.

En el acumulado anual, entre el 1 de enero y el 26 de abril se registraron 306 víctimas, lo que representa una caída del 13,3% respecto de 2025: “Esto se traduce en 47 víctimas menos”, precisaron.

El reporte recordó que los datos son preliminares y provienen de registros de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. “Las cifras semanales de homicidio informadas por el Gobierno corresponden a registros que pueden presentar variaciones tras el proceso de validación interinstitucional del Observatorio de Homicidios”, aclararon.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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