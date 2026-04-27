Home Nacional "sea da luz verde y recomienda aprobar línea 8 del metro: busca co..."

SEA da luz verde y recomienda aprobar Línea 8 del Metro: busca conectar Providencia con Puente Alto

El Servicio de Evaluación Ambiental sostuvo que el proyecto cumple con la normativa vigente y añadió que el titular de la iniciativa “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”. El análisis técnico respalda la viabilidad ambiental del plan, según el organismo.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
SEA da luz verde y recomienda aprobar Línea 8 del Metro: busca conectar Providencia con Puente Alto

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó este lunes aprobar el proyecto de la Línea 8 del Metro de Santiago, que conectará seis comunas de la Región Metropolitana. El organismo dio luz verde a la iniciativa ingresada en 2024 mediante el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), publicado la noche del jueves.

En ese documento, la dirección ejecutiva señaló que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable (…). El Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de Santiago, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE”.

El SEA sostuvo que el proyecto cumple con la normativa vigente y añadió que el titular de la iniciativa “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”. El análisis técnico respalda la viabilidad ambiental del plan, según el organismo.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) definirá el futuro del proyecto a inicios de mayo. El órgano regional deberá resolver si aprueba, rechaza o condiciona la iniciativa, en una sesión que ya está programada.

La Línea 8 contempla una inversión de 1.900 millones de dólares para su construcción, la cual se realizará mediante el método NATM (“New Austrian Tunnelling Method”). El trazado unirá Providencia con Puente Alto, pasando también por Ñuñoa, Macul, Peñalolén y La Florida, con un total de 14 nuevas estaciones.

El recorrido abarcará 19 kilómetros de extensión a lo largo de ejes como Los Leones, Chile España, José Pedro Alessandri, Macul, La Florida y Camilo Henríquez. Las estaciones estarán distribuidas de norte a sur, consolidando una nueva conexión estructural en la red.

El proyecto beneficiará a cerca de 1,9 millones de personas y permitirá reducir los tiempos de viaje. El trayecto entre Providencia y Puente Alto bajará en 59%, pasando de los actuales 57 minutos a aproximadamente 23 minutos.

Conexiones y plazos del proyecto

La nueva línea incorporará tres estaciones de combinación clave dentro de la red: Los Leones (Línea 1 y Línea 6), Chile España (Línea 3) y Macul (Línea 4). Esto permitirá mejorar la conectividad intermodal del sistema, facilitando los desplazamientos de los usuarios.

La puesta en marcha de la Línea 8 se realizará en dos etapas. El primer tramo entrará en operación en 2032, con 11 estaciones entre el sector cercano al Mall Plaza Tobalaba en Puente Alto y Chile España en Ñuñoa. El segundo tramo comenzará a operar en 2033, con tres estaciones adicionales hasta Los Leones en Providencia.

El proyecto también incluye la construcción de talleres y cocheras en Puente Alto, destinados a la operación y mantenimiento de los trenes. Esta infraestructura será clave para el funcionamiento de la nueva línea, aunque su implementación podría generar ajustes operativos durante su desarrollo.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Dipres aclara oficio: “Quizás la palabra descont...

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, dijo que “todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones. Pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular (…)”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: La Unión, quesos del sur ...

La producción de quesos es el sello distintivo de La Unión. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, los quesos se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras. Este producto refleja la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

Leer mas
Nacional
Tercer reporte: 20 homicidios, uno menos que en igual ...

El informe destacó un alza significativa frente a la semana previa. “Lo anterior significa un aumento del 53,85% respecto de la semana pasada, cuando se registraron 13 homicidios consumados”, puntualizaron.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/