SEA da luz verde y recomienda aprobar Línea 8 del Metro: busca conectar Providencia con Puente Alto

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó este lunes aprobar el proyecto de la Línea 8 del Metro de Santiago, que conectará seis comunas de la Región Metropolitana. El organismo dio luz verde a la iniciativa ingresada en 2024 mediante el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), publicado la noche del jueves.

En ese documento, la dirección ejecutiva señaló que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable (…). El Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de Santiago, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE”.

El SEA sostuvo que el proyecto cumple con la normativa vigente y añadió que el titular de la iniciativa “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”. El análisis técnico respalda la viabilidad ambiental del plan, según el organismo.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) definirá el futuro del proyecto a inicios de mayo. El órgano regional deberá resolver si aprueba, rechaza o condiciona la iniciativa, en una sesión que ya está programada.

La Línea 8 contempla una inversión de 1.900 millones de dólares para su construcción, la cual se realizará mediante el método NATM (“New Austrian Tunnelling Method”). El trazado unirá Providencia con Puente Alto, pasando también por Ñuñoa, Macul, Peñalolén y La Florida, con un total de 14 nuevas estaciones.

El recorrido abarcará 19 kilómetros de extensión a lo largo de ejes como Los Leones, Chile España, José Pedro Alessandri, Macul, La Florida y Camilo Henríquez. Las estaciones estarán distribuidas de norte a sur, consolidando una nueva conexión estructural en la red.

El proyecto beneficiará a cerca de 1,9 millones de personas y permitirá reducir los tiempos de viaje. El trayecto entre Providencia y Puente Alto bajará en 59%, pasando de los actuales 57 minutos a aproximadamente 23 minutos.

Conexiones y plazos del proyecto

La nueva línea incorporará tres estaciones de combinación clave dentro de la red: Los Leones (Línea 1 y Línea 6), Chile España (Línea 3) y Macul (Línea 4). Esto permitirá mejorar la conectividad intermodal del sistema, facilitando los desplazamientos de los usuarios.

La puesta en marcha de la Línea 8 se realizará en dos etapas. El primer tramo entrará en operación en 2032, con 11 estaciones entre el sector cercano al Mall Plaza Tobalaba en Puente Alto y Chile España en Ñuñoa. El segundo tramo comenzará a operar en 2033, con tres estaciones adicionales hasta Los Leones en Providencia.

El proyecto también incluye la construcción de talleres y cocheras en Puente Alto, destinados a la operación y mantenimiento de los trenes. Esta infraestructura será clave para el funcionamiento de la nueva línea, aunque su implementación podría generar ajustes operativos durante su desarrollo.