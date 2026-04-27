Colegio Médico apoya a Jeannette Vega por crisis en hospital de San Antonio

El vicepresidente del Colegio Médico, Mauricio Osorio, abordó la renuncia no voluntaria de la directora del Hospital de San Antonio. Esto por la designación de la exministra Jeannette Vega en la subdirección.



En entrevista con Radio ADN, Osorio dijo que la normativa entrega atribuciones claras. “La autoridad facultada para realizar estos nombramientos está definida, y es, en este caso, la directora de un establecimiento autogestionado en red. Tiene prácticamente las mismas facultades que un director de servicio”.



Sobre la dificultad para cubrir cargos técnicos, señaló. “Todo esto que se genera en relación al nombramiento o no nombramiento ha llevado a una insuficiencia para poder cubrirlos. Hay muchos cargos, incluso de Alta Dirección Pública, que están vacantes a lo largo de todo Chile”.



Respecto al nombramiento de Jeannette Vega como subdirectora médica, respaldó su idoneidad. “Es una salubrista absolutamente conocida, tiene el conocimiento y las competencias. Y si la autoridad que tenía que hacer el nombramiento decidió que ella era la persona, ella es la persona”.



Añadió que “nosotros estamos convencidos de que la doctora Vega cumple los requisitos para el cargo y que quien la nombró tenía las facultades para hacerlo, Creemos que la doctora Vega cumple todos los requisitos para asumir este cargo y que puede aportar al hospital de San Antonio desde la subdirección médica”.



Sobre las posibles nuevas renuncias, sostuvo: “Hay algunos colegas que han manifestado su decisión de eventualmente renunciar. Eso es parte de la libertad que tiene cualquier trabajador en Chile… A nosotros nos preocupa que se vayan colegas de establecimientos como San Antonio, donde cuesta mucho contar con especialistas. Es una pérdida, pero finalmente cada uno es libre de definir dónde trabajar”.