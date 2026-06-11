Qué hacer en Santiago: conoce los locales de ramen más populares para vivir la cultura japonesa

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa acercarte a la cultura japonesa, una de las mejores formas de hacerlo es a través de su gastronomía. El ramen es uno de los platos más representativos de Japón, y cada vez hay más locales especializados que preparan esta receta.
Estos restaurantes ofrecen una experiencia ideal para quienes quieren descubrir sabores originarios de Japón pero en la Región Metropolitana.
Qué hacer en Santiago: descubre los sabores más tradicionales del ramen japonés
Momotaro Foods
Dirección: Loreto 158, Recoleta, Región Metropolitana.
Si buscas acercarte a la cultura japonesa a través de su gastronomía, Momotaro Foods es una de las alternativas más populares entre los amantes del ramen. Este local se especializa en distintas versiones de este tradicional plato japonés.
Entre sus opciones destaca el Shoyu Ramen, preparado con salsa de soya, caldo de pollo, fideos de trigo, lámina de cerdo, verduras, menma, naruto, nori y ajitama. También cuentan con el Miso Ramen, elaborado con pasta de soya, caldo de pollo, carne molida, cebolla frita, sésamo y huevo marinado.
Otra de las especialidades es el Tonkotsu Ramen, inspirado en uno de los estilos más famosos de Japón, que incorpora caldo de cerdo, aceite de ajo negro, kikurage, sésamo y ajitama. Para quienes prefieren alternativas sin carne, el local ofrece una versión de ramen vegano, preparada con caldo de verduras, proteína vegetal y verduras frescas.
Ramen Ryoma
Dirección: Barrio Italia, Condell 1298, Región Metropolitana.
Dirección: Barrio Suecia, General Holley 2312, Región Metropolitana.
Su especialidad es el ramen estilo Sapporo, originario del norte de Japón, caracterizado por el uso de miso, una pasta de soya fermentada que aporta profundidad y sabor al caldo.
La carta ofrece tres bases tradicionales, miso ramen, de sabor más cremoso y suave, shio ramen, más ligero y shoyu ramen, elaborado con salsa de soya y de sabor más intenso. Entre las alternativas más populares destacan el Ajitama Ramen, servido con cerdo chashu, huevo marinado, cebollín y alga nori. El Mayu Tamago Ramen, que incorpora aceite de ajo quemado, y el Killer Spicy Ramen, una opción recomendada para quienes disfrutan del picante.
También cuentan con una alternativa vegetariana y vegana, el Vegetable Ramen, preparado con caldo de miso y leche de soya, tofu, cebollín y jengibre encurtido.
Qué hacer en Santiago: explora propuestas innovadoras para acercarte a la cultura japonesa
Mirai Food Lab
1)Dirección: Franklin 741, local B20, Santiago, Región Metropolitana.
2)Dirección: Av. Apoquindo 2730, piso -2, Las Condes, Región Metropolitana.
El local se define como una barra de ramen experimental que combina técnicas japonesas, fermentación de la cultura japonesa y sabores sudamericanos para crear preparaciones únicas.
Entre su carta se encuentra el Tonkotsu Ramen, preparado con caldo de huesos de cerdo, cochayuyo, camarones y sardinas, acompañado de noodles de trigo, panceta flambeada, solomillo de cerdo, huevo curado y kikurage. También ofrecen el Tantanmen, una preparación inspirada en el clásico ramen de sésamo, con caldo de sésamo negro, maní y leche de coco, disponible tanto en versión con cerdo como vegetariana con tofu frito.
Otra de las opciones es el Mazemen, un ramen sin caldo que mezcla algas chilenas, noodles de trigo cocinados en mantequilla tostada, ricotta y lemongrass, con la posibilidad de elegir entre cerdo o tofu frito.
Ramen Kintaro
Dirección: Monjitas 460, 8320112 Santiago, Región Metropolitana.
Dentro de su menú destacan preparaciones como el Miso Ramen, elaborado con un caldo consistente de miso, pollo y almejas, acompañado de chashu de cerdo, ajitama, choclo, nori y cebollín. También ofrecen el Paitan Ramen, conocido por su caldo denso de pollo y almejas. Además del clásico Shoyu Ramen, preparado con salsa de soya, pollo y almejas, y el Shio Ramen, una versión más ligera con aceite de camarón.
Otra de las especialidades es el Tantan Ramen, que combina caldo de miso picante, pollo, almejas, cerdo molido condimentado, karaage y sésamo. Además, cuentan con una alternativa vegetariana llamada Vegi Miso Ramen, preparada con caldo de miso, tofu, choclo salteado, nori y hongos kikurage.
Cada ramen puede personalizarse con versiones Black, que incorporan aceite de ajo carbonizado, o Spicy Red, con un toque extra de picante. Convirtiendo a Kintaro en una excelente parada para quienes buscan qué hacer en Santiago y desean explorar distintos estilos de este tradicional plato japonés.