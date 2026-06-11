“Prefiero ser loca que infiel y estafadora”: Marité Matus responde duramente a comentarios sobre Camilo Huerta

Marité Matus respondió a usuarios en redes sociales en medio del proceso judicial que mantiene con Camilo Huerta por divorcio culposo. La empresaria reaccionó a comentarios relacionados con su estado emocional y el fin de su matrimonio.

La expareja de Arturo Vidal se encuentra actualmente de vacaciones en Buenos Aires. Desde la capital argentina ha compartido diversas publicaciones sobre sus paseos y actividades.

El intercambio se produjo luego de que algunos seguidores comentaran sobre su separación. Una usuaria escribió: “¡Ojalá con ese viaje logres olvidar a Huerta!”, mientras que otro internauta afirmó: “El Huerta la dejó locaaaaa”, recogió Publimetro.

Matus no tardó en responder a este último comentario. “¿Loca? Estoy súper cuerda. ¡Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse! Eso hacen los narcisistas”, replicó.

La empresaria también profundizó en su postura mediante otra publicación. En ese mensaje señaló: “Igualmente prefiero ser catalogada de ‘loca’ que infiel, cafiche y estafadora”.

Las declaraciones surgieron en una jornada marcada por novedades en la causa judicial que enfrenta a la expareja. El mismo día se desarrollaron diligencias vinculadas al proceso de divorcio.

Camilo Huerta asistió al tribunal tras salir de reality

Camilo Huerta abandonó temporalmente el encierro del programa Vecinos al límite para concurrir a una audiencia relacionada con el caso. Su participación en la instancia judicial coincidió con las publicaciones realizadas por Matus.

Según se informó, Marité Matus no acudió presencialmente al tribunal. La empresaria participó de manera telemática debido a una licencia médica por estrés.

El proceso ha generado amplio interés público debido a la exposición mediática de ambos involucrados. Además, las declaraciones cruzadas han mantenido la atención sobre el conflicto.

Las redes sociales se han transformado en un espacio paralelo donde se comenta el caso. Seguidores y detractores de ambas partes han reaccionado constantemente a las novedades del proceso.

Matus ha respondido en distintas ocasiones a mensajes relacionados con su vida personal. Principalmente, cuando considera que existen cuestionamientos o ataques hacia su imagen y salud mental.

Hasta el momento, Camilo Huerta no ha realizado declaraciones públicas sobre los comentarios emitidos por su exesposa.