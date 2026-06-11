“Me quiere sacar”: Daniela Castro acusa que hubo arreglo en “Fiebre de Baile” y apunta a uno de los jurados

Daniela Castro quedó en zona de eliminación tras su presentación en “Fiebre de Baile” y no ocultó su molestia por la evaluación recibida. La ex participante de “MasterChef” no logró destacar en la competencia de tríos bajo la lluvia junto a Sensual Spiderman.

El resultado generó incomodidad en la concursante, quien utilizó sus redes sociales para expresar su descontento. En particular, apuntó a un integrante del jurado, aunque evitó mencionarlo directamente.

Castro manifestó sus dudas respecto a la imparcialidad de algunas evaluaciones dentro del programa. “Otra vez a eliminación. Creo que hoy quedó claro que hay jurado que me quiere sacar. Entiendo que tengan a sus favoritos y está bien, admiro a mis compañeros y ellos no tienen culpa de eso”, partió expresando, de acuerdo a La Hora.

La participante aseguró sentirse frustrada por lo que considera una diferencia de trato entre los competidores. Además, defendió su esfuerzo y evolución dentro del espacio televisivo.

En esa línea, sostuvo que “solo que es frustrante que solo hay ojos para algunos y ya nada dependa de mí. (…) Sé que no soy la mejor y estoy lejos de serlo, pero sí sé que puedo crecer como parte del jurado lo valoró hoy”.

La influencer también cuestionó algunos criterios utilizados para calificar las presentaciones. Según planteó, ciertas decisiones del jurado no estarían relacionadas directamente con el desempeño en la pista.

Críticas al jurado

Castro recordó que el formato del programa contempla la participación activa de la audiencia en la elección del ganador. Por lo mismo, manifestó su sorpresa ante algunas actitudes que percibe dentro del panel evaluador.

En ese contexto, afirmó que “se supone que es un programa donde el público participa y al final elige al ganador, entonces no entiendo que al jurado le pueda molestar eso y me lo haga sentir”.

La participante también criticó una evaluación otorgada recientemente a otro competidor. Según indicó, uno de los jueces entregó la máxima calificación debido a comentarios relacionados con un supuesto “shippeo” dentro del programa.

Finalmente, Daniela Castro expresó su desencanto con ciertos aspectos de la televisión. “Este es el lado que no me gusta de la TV, tan arreglado todo”, sentenció.

Pese a sus cuestionamientos, la concursante tendrá una nueva oportunidad para continuar en competencia. Este domingo volverá a la pista de “Fiebre de Baile” para intentar asegurar su permanencia en el programa.