Home Nacional "deudas por el cae: corte de valparaíso ratifica legalidad de emba..."

Deudas por el CAE: Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos de TGR

El dictamen se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Deudas por el CAE: Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos de TGR

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime cuatro recursos de protección de idéntico tenor interpuestos por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Con esto, el tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas por Tesorería General de la República (TGR).

Entre las acciones desestimadas destaca el fallo Rol N° Protección-3249-2026. En este, el recurrente acusaba que la institución actuaba de forma ilegal al utilizar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para emitir requerimientos de pago y dictar órdenes de embargo, argumentando que el CAE posee una naturaleza civil y no tributaria.

Sin embargo, los ministros de la Quinta Sala determinaron que no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal. El tribunal argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario.

El dictamen se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha.

La justicia ha ratificado sostenidamente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de esta acreencia ni para cuestionar el procedimiento y tribunal competente para su cobro.

TGR reitera el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Me quiere sacar”: Daniela Castro acusa qu...

La participante aseguró sentirse frustrada por lo que considera una diferencia de trato entre los competidores. Además, defendió su esfuerzo y evolución dentro del espacio televisivo.

Leer mas
Internacional
“Six-seven”: El particular acercamiento de...

Más allá de las ceremonias religiosas y actividades protocolares, León XIV participó en encuentros con jóvenes donde abordó temas de actualidad. Entre los asuntos tratados destacaron la salud mental y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

Leer mas
Triunfo
Seis respuestas en 38 segundos: La controvertida entre...

En la llegada de la selección de Uruguay a Playa del Carmen para afrontar la participación en el torneo, el DT se viralizó por una inusual conversación con una periodista, donde contestó con respuestas muy breves.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/