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Comienza oficialmente el Mundial 2026: Horario de la inauguración, artistas y todos los detalles de la ceremonia 

El Estadio Azteca de Ciudad de México, por tercera vez en su historia, será el escenario de la ceremonia de apertura del certamen planetario, previo al duelo inaugural entre el local México y Sudáfrica.

Leonardo Medina
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Comienza oficialmente el Mundial 2026: Horario de la inauguración, artistas y todos los detalles de la ceremonia 

Llegó el día más esperado del año para los fanáticos del fútbol. Este jueves 11 de junio iniciará oficialmente el Mundial 2026, el cual tendrá como sedes a México, EEUU y Canadá. 

A partir de las 15:00 horas comenzará a rodar el balón en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el duelo entre México y Sudáfrica por el Grupo A. 

Este encuentro marcará un hito, ya que será la primera vez que se repita un partido inaugural. Lo anterior, ya que ambos países se enfrentaron en el inicio del Mundial de Sudáfrica 2010.

Además, el Estadio Azteca recibirá por tercera vez en su historia la ceremonia de apertura, después de hacerlo en 1970 y 1986. 

La ceremonia 

La inauguración se llevará a cabo una hora y media antes del compromiso, es decir, a las 13:30 horas de Chile. 

Respecto a los artistas, la cantante colombiana, Shakira, liderará la ceremonia interpretando el himno “Dai Dai”, el tema oficial del torneo.

Asimismo, estarán presentes Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Asimismo, en el evento habrá un especial homenaje para dos leyendas del deporte rey: Diego Maradona y Pelé. 

Los fallecidos exjugadores tienen un vínculo especial con el Estadio Azteca, pues ambos fueron campeones del Mundo en el recinto. Pelé levantó el título en 1970 y Maradona en 1986.

La ceremonia de apertura se podrá ver desde Chile en Chilevisión, Direct TV, Paramount+ y Disney+ Plan Premium.

Cabe destacar que este viernes 12 de junio también habrá otras dos ceremonias inaugurales en Toronto, Canadá, y Los Ángeles, EEUU.

Las dos se realizarán una hora y media antes de los partidos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado a las 15:00 horas, y EEUU ante Paraguay, que se jugará a las 21:00 horas.

Comienza la fiebre por el Mundial 2026: Revisa la programación de los partidos de esta semana
Source Texto: La Nación/Foto: X
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