Irán declara que acuerdo de alto el fuego es “inservible” tras olas de ataques de Estados Unidos contra el país persa

El gobierno de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de una nueva “violación flagrante” del alto el fuego con su “agresión generalizada” contra el país persa. Subrayó que estas acciones de Washington “dejan prácticamente inútil” el acuerdo alcanzado el 8 de abril para el alto el fuego.



“Los ataques ilegales y criminales de Estados Unidos durante las últimas horas no son solo una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y las normas fundamentales del Derecho Internacional (…) sino que dejan casi inservible el acuerdo de alto el fuego“, advirtió el Ministerio de Exteriores de Irán.



Reiteró a través de un comunicado que “el continuado uso del territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del terrorista Ejército estadounidense para preparar y llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán coloca a estos países del lado del agresor”.

Irán recordó el “derecho inherente a la legítima defensa”

“La República Islámica de Irán recuerda firmemente las obligaciones legales y morales de todos los países de la región a la hora de evitar que el Ejército terrorista estadounidense use su territorio. Instalaciones y recursos para cometer un crimen de agresión contra Irán, al tiempo que subraya su determinación a la hora de neutralizar las fuentes de estos ataques”, indicó.



En este sentido, enmarcó su respuesta en el “derecho inherente a la legítima defensa”, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania. Sin que por ahora Estados Unidos se haya pronunciado sobre posibles víctimas o daños.



En tanto, el Mando Central de Estados Unidos ha dado por concluida la última oleada de ataques “en legítima defensa” lanzados en la madrugada de este jueves contra “múltiples objetivos” en Irán. Acciones que, según medios iraníes, dejan al menos dos personas heridas en el sur del país.



“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán el 10 de junio, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe”, indicó el órgano castrense en un comunicado.



Concretamente, el mando estadounidense ha hecho referencia a ataques contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes “en todo el país”. Todo ello, reza el texto castrense, por medio del disparo de munición “de precisión” contra “objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”.

