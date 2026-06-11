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Ciclista muere luego de ser impactado por un auto en La Cisterna: chofer se dio a la fuga

El accidente se registró la madrugada de este jueves en la intersección de Lo Ovalle con Cuarta Transversal. Además, cámaras de seguridad de un edificio cercano permitieron reconstruir parte de la dinámica de lo ocurrido.

Eduardo Córdova
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Ciclista muere luego de ser impactado por un auto en La Cisterna: chofer se dio a la fuga

La SIAT de Carabineros investiga la muerte de un ciclista ocurrida en la comuna de La Cisterna. La víctima fue impactada por la parte posterior por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle ayuda.

El accidente se registró la madrugada de este jueves en la intersección de Lo Ovalle con Cuarta Transversal. Además, cámaras de seguridad de un edificio cercano permitieron reconstruir parte de la dinámica de lo ocurrido, recogió Radio Biobío.

Según explicó el teniente de Carabineros, Pablo Haro, tanto el automóvil como el ciclista se desplazaban en dirección al oriente. En ese contexto, el vehículo colisionó por detrás a la bicicleta.

Víctima murió en el lugar

A raíz del impacto, el ciclista cayó sobre la calzada y quedó tendido en la vía pública. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció en el lugar.

Por otra parte, el conductor involucrado no se detuvo para auxiliar a la víctima. Por el contrario, huyó a gran velocidad en dirección a Gran Avenida.

Hasta el momento, no existen mayores antecedentes sobre el vehículo involucrado ni sobre la identidad de su conductor.

Inicialmente, vecinos del sector alertaron a personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Cisterna. Luego, Carabineros concurrió rápidamente hasta el sitio del suceso.

Finalmente, funcionarios de la SIAT quedaron a cargo de las diligencias investigativas. Asimismo, trabajan para establecer la dinámica exacta del atropello e identificar tanto a la víctima como al responsable del hecho.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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