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Fallo fotográfico: Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por solo 651 votos en Perú

Se ha revertido la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria al candidato de Juntos por el Perú. No obstante, tal como indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la víspera, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta dentro de un plazo estimado de unos 30 días.

Patricia Schüller Gamboa
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Fallo fotográfico: Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por solo 651 votos en Perú

La candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se puso en la delantera este jueves en el balotaje de las presidenciales peruanas con un 50% de los votos, sobre el izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez con un 49,9%. Estode acuerdo con el 98,2% de las actas escrutadas.

Fujimori ha obtenido 9.032.651 votos, mientras que Sánchez ha logrado 9.032.000, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, se ha revertido la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria a Sánchez. No obstante, tal como indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la víspera, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta dentro de un plazo estimado de unos 30 días.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, fueron el domingo a las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

En su cuarto intento de lograr la Presidencia, Fujimori ganó en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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