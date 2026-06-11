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“No lo controlamos todo…”: Infantino responde a la polémica por el árbitro deportado del Mundial

El presidente de la FIFA se refirió al caso de Omar Abdulkadir Artan, juez somalí al que EEUU le impidió ingresar al país. “Intentamos dialogar, hablamos. A veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse, estar chill”, manifestó el dirigente, desatando distintas reacciones con sus dichos.

Leonardo Medina
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“No lo controlamos todo…”: Infantino responde a la polémica por el árbitro deportado del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió este miércoles a la polémica situación del árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, quien fue deportado por EEUU y, en consecuencia, no podrá estar en el Mundial 2026.

En una rueda de prensa previo al inicio de la Copa del Mundo, el timonel del ente rector del fútbol mundial abordó diferentes temas. Y en ese sentido, fue interpelado por el caso de Artan. 

“Fue una pena lo ocurrido con el árbitro de Somalia”, comenzó diciendo, para luego, en una frase que causó controversia, añadir: “Una vez más, no lo controlamos todo. Intentamos dialogar, hablamos. A veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse, estar chill”.

“No somos los reyes del mundo”

A la vez, comentó que “siempre intentamos encontrar soluciones, pero no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre Gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible”. 

Posteriormente, desde la BBC insistieron en que: “Usted dice que la gente debe estar chill y relajarse, pero un árbitro top fue deportado. Irán tuvo que cambiar su base a México, problemas de visados… ¿Usted está avergonzado o acepta que perdió el control de su propio torneo aquí?”. 

Por su parte, Infantino contestó: “Cuando digo ‘tranquilos’, no me refiero a ‘quedarse quietos y no hacer nada’, sino a que confíen en nosotros. Nuestro mundo es un mundo muy agresivo y la seguridad está por encima de todo. Hay que respetar las decisiones”.

“En 2035 creo que la Copa Mundial Femenina se celebrará en el Reino Unido. ¿Le parecería normal que la FIFA dictara al Gobierno británico a quién dejar entrar en el país y a quién no?. No lo sé, quizá a usted le parezca normal”, sostuvo.

De igual forma, mencionó que “siempre intentamos que la situación sea lo más positiva posible y encontrar soluciones. A veces lo conseguimos, otras veces no”.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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