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Hombre fue asesinado a balazos durante esta madrugada en La Pintana

El fiscal ECOH, Alberto Ríos, informó que “se constituyó en el sitio del suceso personal de ECOH y de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Se empadronó un testigo quien señaló que aproximadamente a las 1:30 horas de la noche sintió un disparo y que este es el que habría ocasionado la muerte de la víctima”, recogió T13.

Eduardo Córdova
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Hombre fue asesinado a balazos durante esta madrugada en La Pintana

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este jueves en plena vía pública de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana de este jueves. En concreto, se registró en la intersección de Edith Madge de Huneeus con Las Parcelas, en la población Santo Tomás. Allí, la víctima recibió un disparo efectuado por desconocidos.

Tras el hallazgo, personal especializado llegó al lugar para iniciar las diligencias. Según informó el fiscal ECOH, Alberto Ríos, “se constituyó en el sitio del suceso personal de ECOH y de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Se empadronó un testigo quien señaló que aproximadamente a las 1:30 horas de la noche sintió un disparo y que este es el que habría ocasionado la muerte de la víctima”, recogió T13.

Asimismo, la autoridad agregó que “se encontró una víctima fallecida con un impacto balístico que fue el que le causó la muerte y se están empadronando testigos y levantando evidencia audiovisual del sitio del suceso para dar con la individualización de él o los imputados”.

Por otro lado, el comisario Gonzalo Luján señaló que el fallecido recibió un impacto balístico en la zona cervical. Además, indicó que las diligencias continúan para establecer su identidad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, fueron vecinos del sector quienes encontraron el cuerpo. Sin embargo, hasta ahora se desconocen las razones detrás del ataque.

Mientras tanto, la Fiscalía y la PDI continúan recopilando testimonios y evidencia audiovisual. De esta manera, buscan identificar a los responsables y esclarecer la dinámica de los hechos.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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