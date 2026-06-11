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“Objeto sin precedentes”: Subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex

La lujosa e inusual pieza tiene un valor estimado de entre 350.000 y 580.000 dólares, y fue confeccionada a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en EEUU hace 25 años.

Leonardo Medina
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“Objeto sin precedentes”: Subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex

Como un “objeto sin precedentes en la historia del lujo” ha sido descrito un llamativo bolso de cuero que fue reconstruido con células de “Tyrannosaurus rex”, y el cual será subastado este jueves en París, Francia. 

La inusual pieza tiene un valor estimado de entre 350.000 y 580.000 dólares, y fue presentada hace unos meses en Ámsterdam.

Según consignó Emol, el bolso fue confeccionado a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en EEUU hace 25 años.

El experto en paleontología, Iacopo Briano, que está asociado a la venta, comentó a AFP que “en los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex”.

Desde la casa de subastas Drouot describen el objeto como una “proeza científica”. En ese sentido, destacan que se permite crear cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”.

“El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, añadieron en un comunicado. 

Por su parte, Briano indicó: “Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”.

Los organizadores de la subasta señalaron que fue necesario “inventar un precio” de venta. Finalmente, explicaron que “300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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