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Kaminski fue dejado en libertad: “Me encontraron unos gramos de marihuana”

El animador de televisión fue detenido por la Brigada Antinarcóticos tras el allanamiento a su departamento de Las Condes, en el marco de una investigación por lavado de activos asociados al narcotráfico, en la que es solo sujeto de interés.

Patricia Schüller Gamboa
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Kaminski fue dejado en libertad: “Me encontraron unos gramos de marihuana”

En libertad quedó la mañana de este martes al animador de televisión, Francisco Kaminski, quien fue detenido a tempranas horas en su departamento de Las Condes. La Policía de Investigaciones (PDI) encontró en el lugar “unos gramos de marihuana”, según dijo el mismo presentador.

Kaminski fue detenido por la Brigada Antinarcóticos tras el allanamiento a su departamento, en el marco de una investigación por lavado de activos asociados al narcotráfico, en la que es solo sujeto de interés.

Los detectives al domicilio de Kaminski pasadas las 05:30 horas y encontraron marihuana que el comunicador dijo que mantenía para su consumo personal. De todas maneras, fue detenido en flagrancia y trasladado al cuartel de la Brian en Estación Central.

Poco antes de la 9 horas, Kaminski fue liberado y en escuetas declaraciones señaló que “me encontraron unos gramos de marihuana”. Y que en la causa de lavado de activos se encuentra en calidad de testigo.

“Me compré una auto en una automotora, por eso estaban investigando y me fueron a tomar declaración como testigo”, agregó. Esto en relación a un local de venta de vehículos investigada por lavado de activos. Luego, abordó un vehículo y se retiró.

El allanamiento a Kaminski es parte de otros que se están desarrollando en La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto. A ellas se suman otras comunas de las regiones de Valparaíso y O’Higgins, en el marco de una operación de la PDI denominada “Rey David”.

PDI detuvo a Francisco Kaminski por Ley de Drogas tras allanamiento en su departamento de Las Condes
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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