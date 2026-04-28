Detectan en Calama un acopio con media tonelada de marihuana: está avaluada en más de $4.000 millones

La Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía de Calama lograron la detención de dos ciudadanos bolivianos en situación migratoria irregular. Los imputados enfrentan cargos por receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas, tras un operativo en la Provincia del Loa.

El procedimiento fue realizado por detectives de la BIRO, en el marco de una investigación por delitos vinculados a vehículos robados. Además, las diligencias se concentraron en el sector precordillerano, donde se desarrollaban actividades ilícitas asociadas.

En ese contexto, los oficiales desplegaron diversas técnicas investigativas que permitieron ubicar un vehículo con encargo vigente. Se trataba de una camioneta Toyota Hilux, año 2020, que había sido robada en enero de 2026 en la ciudad de Antofagasta.

Posteriormente, mediante análisis criminal y rastreo geográfico, se identificó un punto de acopio utilizado por los imputados. En ese lugar se hallaron 526 kilos de cannabis sativa, ocultos junto a otros elementos vinculados al delito.

Asimismo, en el sitio se incautó un arma de fuego tipo pistola marca Beretta, junto a 49 cartuchos calibre 9 milímetros. Estos antecedentes refuerzan la gravedad de los delitos investigados, según fuentes del caso.

Junto con ello, se encontraron otras especies asociadas a la actividad delictual. Entre ellas destacan una antena satelital tipo Starlink y binoculares, utilizados presuntamente para labores de vigilancia.

Resultados del operativo y avalúo

El avalúo total de las especies recuperadas e incautadas supera los 4.037 millones de pesos. Este monto refleja la magnitud del operativo y el impacto económico del decomiso, en el marco de la investigacion.

Finalmente, los detenidos quedaron a disposición de la justicia para su control de detención. El caso continuará en desarrollo mientras avanzan las diligencias, orientadas a establecer posibles redes asociadas.