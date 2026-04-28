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Ministro Quiroz descarta dividir megarreforma: “Es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, junto a parlamentarios de la colectividad se reunieron este lunes con el titular de la Segpres, José García Ruminot. Solicitaron que se presente como un proyecto aparte lo relacionado con reconstrucción por incendios en Valparaíso y Biobío.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz descarta dividir megarreforma: “Es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”

El ministro de HaciendaJorge Quiroz, reafirmó la postura del Gobierno de mantener unido el proyecto de Reconstrucción Nacional. 

Esto pese a la petición del Frente Amplio (FA) de separar las medidas relacionadas con la reconstrucción por incendios, consignó T13. 

La presidenta del FA, Constanza Martínez, junto a parlamentarios de la colectividad se reunieron este lunes con el titular de la Segpres, José García Ruminot. Esto para darle a conocer sus observaciones a la iniciativa. Solicitaron en concreto que se presente como un proyecto aparte lo relacionado con reconstrucción por incendios en Valparaíso y Biobío.

Desde el Partido Comunista instaron a retirar el proyecto para separar también la reconstrucción por incendios de las medidas “que benefician a los sectores de mayores ingresos”. 

“Porque esto es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”

El ministro Quiroz, en conversación con Radio Infinita, al ser requerido por el planteamiento del FA, dijo que no hay posibilidad de separar la megarreforma, “Porque esto es un todo, un todo concatenado que reactiva y hace crecer”. 

De acuerdo con el ministro, el proyecto debe ser entendido “completo”. Y por lo tanto, el Ejecutivo no tiene “ninguna intención de dividirlo”.

Quiroz defendió que la iniciativa “reactiva en el corto plazo con las medidas de reconstrucción, para lo cual tiene medidas tributarias de corto plazo. Donde los contribuyentes se van a acoger, probablemente ahí incluso sobre dinero para empezar a compensar amortiguadamente los otros efectos”. 

Añadió que cuenta además con “una medida de rebaja tributaria, tiene una medida de reactivación de la construcción en general, que es eliminar el IVA a la venta de viviendas nuevas. Y después tiene otras medidas que son también parte del crecimiento”. 

“Todos los economistas han dicho que esto no es solo un tema de impuestos, también es un tema de permisos y de incerteza en materia de la validez de los permisos que se otorgan para hacer las inversiones. Esto refuerza esa validez, esa certeza”, zanjó Quiroz, recogió T13. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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