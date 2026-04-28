Fuerte cruce entre Poduje y senadores De Urresti y Núñez por Ley de Humedales

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó una nueva polémica en el Serviu de Valdivia, donde se reunió con autoridades y dirigentes vecinales. Esto para abordar el futuro del proyecto habitacional Guacamayo 3, que involucra a más de 570 familias.



En medio de la discusión por la dificultad para disposición de suelos -producto de la propia Ley de Humedales-, uno de los presentes recordó al ministro. “Valdivia está considerada como ciudad humedal”.



“Dígale a las familias eso”, retrucó el ministro, a lo que su contraparte contestó: “Ellas están al tanto”.



Poduje insistió en el tiempo de espera de las familias: “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti)?”.



“Esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”, agregó.



Las palabras del ministro generaron reacción inmediata en el senador socialista Alfonso de Urresti, quien utilizó sus redes sociales para responder. “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el tiempo”.



Más tarde, en un video, calificó como “lamentables las palabras del ministro de Vivienda, quien como arquitecto debiera tener conocimiento de lo complejo que es llevar adelante un proyecto habitacional”. Añadió: “Tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley que sus propios ministros, cuando eran parlamentarios, suscribieron y votaron, me parece irresponsable”.



“Un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones, y no de azuzar ni dividir. Es realmente lamentable que en su calidad de ministro de Vivienda y Urbanismo no persiga esos objetivos”, indicó.

Núñez: “La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales”

La controversia trascendió al oficialismo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), defendió la norma y su proceso legislativo. “Como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”.



Poduje replicó. “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia, que han esperado por más de 8 años”.



La senadora Núñez cerró el intercambio con un nuevo mensaje. “Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes”.



La bancada socialista se alineó con De Urresti. El senador Juan Luis Castro acusó una “conducta impropia de una autoridad de Estado”. Y cuestionó el tono provocador del ministro, señalando que contradice el discurso de unidad del Gobierno.



En un comunicado, los senadores PS expresaron su “respaldo absoluto” a De Urresti y advirtieron que “nos preocupa el tono y la forma en que el ministro ha abordado este y otros debates”.



Agregaron que “en distintas instancias públicas se ha evidenciado un patrón de respuestas confrontacionales con vecinos y autoridades- Lo que no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere para enfrentar desafíos complejos como el acceso a la vivienda”.



Recordaron además que la Ley de Humedales Urbanos contó con apoyo transversal en el Congreso y llamaron al Ejecutivo a “corregir estas dinámicas que en nada ayudan” y a dejar de lado las “caricaturas que solo buscan denostar a quienes están en la oposición”.