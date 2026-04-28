La ACES convocó a protesta nacional para el próximo 14 de mayo

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llamó a una protesta nacional para el próximo 14 de mayo, a las 11:00 horas. Esto tras una asamblea realizada el fin de semana.



Según consigna El Mercurio, la ACES afirmó que la movilización tendrá como principales demandas mejoras en alimentación escolar. Así como planes de salud mental, además de gratuidad y acceso universal a la educación.



La vocera de agrupación, Darlyn Marchant, indicó que se encuentran “fortaleciendo y rearticulando el movimiento estudiantil, dejando nuestras demandas claras. Porque el Gobierno lo único que busca es precarizar aún más la educación”.



En la misma línea, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile aprobó una paralización desde la tarde del jueves. Y además ha habido llamados a que los estudiantes se sumen a las marchas del 1 de mayo.



De esta forma, comienza a rearmarse un movimiento que durante los últimos años había dejado de estar tan presente.



Previo a la marcha del 26 de marzo, la última convocatoria masiva de la ACES fue el 22 de agosto de 2024, cuando se movilizaron para pedir mejoras de infraestructura en liceos. Y “exigir que se frenen las alzas de la luz y del costo de la vida, para tener una educación y vivienda digna”.



el 30 de noviembre de 2023, convocaron a una marcha en contra de la segunda propuesta constitucional.



“Es lamentable que se use el espacio educativo como un mecanismo de presión y acción política, perjudicando a aquellos estudiantes que sí quieren aprender”, criticó Constanza Lara, directora legal de Acción Educar.



Añadió que “esto refuerza la importancia de proteger el espacio escolar de quienes buscar entorpecerlo y que hechos violentos, como las tomas, no pueden tener cabida en el contexto escolar”.