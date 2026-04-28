Chomali respalda petición de renuncia a exdirectora del Hospital de San Antonio

La ministra de Salud, May Chomali, respaldó la medida adoptada por el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), quien solicitó la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana. Hasta entonces directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.



Durante la presentación del Plan de Alerta Oncológica, iniciativa que permitirá atender a los 33 mil pacientes GES y No GES que esperan diagnóstico y/o tratamiento, Chomali fue consultada sobre lo ocurrido. Respecto a si es posible remover a una autoridad por motivos políticos.



“Quiero decir que la relación entre los directores de servicio y los directores de hospitales de su red debe ser una relación de confianza. Si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar. Y es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, que fue lo que él nos manifestó, haya solicitado la renuncia a la señora Maturana”, explicó la ministra.



Agregó que “eso fue lo que nos informó y nos parece de toda lógica. Porque vuelvo a insistir, porque un director de servicio tiene que trabajar y manejar con todos los directivos de su red”.

“Los motivos tienen que ver con diferente índole”

La ministra evitó precisar las razones específicas de la pérdida de confianza. “Los motivos tienen que ver con diferente índole, que no corresponde… acá, porque son cosas que él nos manifestó. Hay unos técnicos, motivos administrativos. Esa fue la razón por la cual él le solicitó la renuncia a la señora Maturana”.



Consultada sobre la versión de Maturana, que apuntaba a presiones políticas, Chomali indicó. “Nosotros no podemos decir lo que nosotros entendemos porque nuestra relación es con el director de servicio. Y él nos informa que le solicitó la renuncia a la señora Maturana por pérdida de confianza, y en su caso puso a un doctor, no me acuerdo el nombre”.



Loreto Maturana dejó la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de conocerse que había designado a la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica de Gestión Asistencial. Este nombramiento que no fue informado al servicio.



En un comunicado oficial, la dirección explicó la remoción por “pérdida de confianza y reiterados errores de conducción en la gestión”. Maturana, en contraste, aseguró que se le pidió retirar a Vega por “razones políticas”.