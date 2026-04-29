Kast responde con un megáfono a manifestantes del área de la salud en Temuco

Durante su visita a la Región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast debió dar explicaciones con un megáfono a funcionarios de la salud que se manifestaban en contra de posibles recortes presupuestarios del Gobierno en su área.



El Mandatario, que llegó hasta Temuco para inaugurar el Troi Araucanía, el primer Centro Oncopediátrico del sur de Chile y el segundo del país, se dirigió con amplificación a los manifestantes. “Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar…”, aseguró.



“Yo le agradezco de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo a los funcionarios que están aquí. Pero la conversación tiene que ir más allá”, agregó.



En medio de la interacción, Kast recibió dos cartas de parte de los manifestantes, en las cuales plantean sus demandas.



“Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo la molestia, pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios”, señaló el Presidente.