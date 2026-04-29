Home Nacional "kast responde con un megáfono a manifestantes del área de la salu..."

Kast responde con un megáfono a manifestantes del área de la salud en Temuco

El Mandatario, que llegó hasta esta ciudad para inaugurar el Troi Araucanía, el primer Centro Oncopediátrico del sur de Chile y el segundo del país, se dirigió con amplificación a los manifestantes. “Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar…”, aseguró.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast responde con un megáfono a manifestantes del área de la salud en Temuco

Durante su visita a la Región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast debió dar explicaciones con un megáfono a funcionarios de la salud que se manifestaban en contra de posibles recortes presupuestarios del Gobierno en su área.

El Mandatario, que llegó hasta Temuco para inaugurar el Troi Araucanía, el primer Centro Oncopediátrico del sur de Chile y el segundo del país, se dirigió con amplificación a los manifestantes. “Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar…”, aseguró.

“Yo le agradezco de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo a los funcionarios que están aquí. Pero la conversación tiene que ir más allá”, agregó.

En medio de la interacción, Kast recibió dos cartas de parte de los manifestantes, en las cuales plantean sus demandas.

“Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo la molestia, pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios”, señaló el Presidente.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Guatacondo, agricultura a...

En medio del altiplano tarapaqueño, Guatacondo conserva su tradición agrícola en terrazas que dan vida a papas de altura y quinua. Sus ferias comunitarias son un encuentro de sabores y cultura, donde la resiliencia campesina se transforma en identidad y hospitalidad para quienes buscan experiencias auténticas en los lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Triunfo
La Roja enfrentaría a inédito rival mundialista en seg...

Tras abrochar su duelo con Portugal, el “Equipo de Todos” tendría todo listo para medir fuerzas con un cuadro africano que disputará el certamen planetario.

Leer mas
Nacional
Quiroz descarta recortes a la PGU: “No se va a t...

El titular de Hacienda dijo que “quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas. Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/