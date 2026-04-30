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Tropas israelíes interceptan flotilla a Gaza y detienen a 175 activistas

El Ministerio de Exteriores israelí informó que “aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel”. Horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había “condones y droga”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tropas israelíes interceptan flotilla a Gaza y detienen a 175 activistas

Las autoridades de Israel anunciaron este jueves la detención de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de la flotilla de la Global Sumud. Esta fue interceptada de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza.

“Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel”, indicó el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales. Horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había “condones y droga”.

Asimismo, publicó un video en el que puede verse a “activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes”. Sin entregar detalles sobre la nacionalidad de los detenidos, que estarían ya siendo trasladados a puerto en Israel.

Global Sumud Flotilla dijo que los barcos “están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas”

Sin embargo, la Global Sumud Flotilla indicó que los barcos que no han sido abordados “están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas”.

“Recordamos que el contacto y posterior abordaje israelí con los barcos de la flotilla se produjo a más de mil kilómetros de la costa de Gaza”, manifestó.

La propia flotilla había subrayado poco antes que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo habían “inutilizado sus motores”. Y dejado a sus tripulaciones atrapadas “ante la proximidad de una tormenta masiva”, lo que describió como “una trampa mortal”.

La flotilla tomó el lugar de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque Madleen, igualmente interceptado por tropas israelíes.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto; Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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