Segegob llevará adelante proceso disciplinario tras dictamen de Contraloría por “Estado en quiebra”

El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) anunció que iniciará un proceso disciplinario tras el dictamen de la Contraloría General de la República. Esto por la publicación en redes sociales donde se aseguraba por un supuesto “Estado en quiebra”.

A través de un comunicado, la Segegob señaló que “somos respetuosos de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Y como Gobierno procederemos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones”.



“Desde ese punto de vista, llevaremos adelante el proceso disciplinario instruido en su dictamen”, indicaron.



Desde la cartera valoraron “que se reafirme la facultad que tiene este ministerio de comunicar a la ciudadanía, la delicada situación fiscal en la que nos encontramos. Lo que procuraremos llevar a cabo considerando lo establecido por el ente contralor”.

