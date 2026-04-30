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Violento robo en casa de La Reina: madre y sus dos hijos fueron intimidados con armas de fuego

Según consignó Radio Biobío, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 de este miércoles, cuando cerca de cinco delincuentes ingresaron a un domicilio ubicado en calle Bramante.

Patricia Schüller Gamboa
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Violento robo en casa de La Reina: madre y sus dos hijos fueron intimidados con armas de fuego

Una madre y sus hijos, de 8 y 10 años, fueron víctimas de un asalto en su casa en la comuna de La Reina.

Según consignó Radio Biobío, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 de este miércoles, cuando cerca de cinco delincuentes ingresaron a un domicilio ubicado en calle Bramante.

Los sujetos, que estaban a rostro cubierto, forzaron el portón vehicular para ingresar al antejardín de una casa. Posteriormente, entraron a la vivienda a través del ventanal de la pieza de una niña de 10 años, a quien amenazaron con un arma de fuego.

Los delincuentes llegaron hasta el comedor donde estaba la dueña de casa, a la que intimidaron y retuvieron junto a su otro hijo de 8 años. Robaron diversas especies, como un computador, joyas e instrumentos musicales, especies que subieron al vehículo de la víctima y se dieron a la fuga.

De momento, no existe un avalúo de lo sustraído. Además, el auto robado no ha sido encontrado hasta el momento y la investigación continúa sin detenidos.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la PDI.

Source ´Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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