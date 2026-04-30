Aníbal Mosa fue ratificado como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro tendrá doble rol

Este miércoles, luego de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, Aníbal Mosa fue ratificado como presidente de la concesionaria que administra Colo Colo.
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En una elección que fue prácticamente un trámite, el actual mandamás del cuadro albo fue ratificado en el cargo con Eduardo Loyola como vicepresidente. En tanto, Jaime Pizarro, además de ser nuevo director, asumió una especial labor ligada al plantel.
Este miércoles, luego de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, Aníbal Mosa fue ratificado como presidente de la concesionaria que administra Colo Colo.
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