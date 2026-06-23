Cámara de Diputados aprobó Acusación Constitucional contra Grau: libelo seguirá tramitación en el Senado

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El libelo seguirá ahora su tramitación en el Senado.

La acusación fue aprobada con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

El libelo fue presentado por las bancadas republicana y libertaria, apelando a presuntas irregularidades en la gestión fiscal durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Según consignó Radio Cooperativa, tras conocer la decisión, Nicolás Grau dijo que “el mundo progresista estuvo totalmente apoyando esto. Eso no significa que estemos todos de acuerdo, significa que hay un reconocimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito“.

“A pesar de este resultado, yo estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto estos días. De todos los partidos políticos del progresismo, que han sido un siete conmigo”, añadió.

Grau insistió en que “iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad. Y quienes votaron hoy día son los representantes de la ciudadanía y yo respeto mucho esas instituciones democráticas”.