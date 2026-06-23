Dirección del Trabajo inicia fiscalización nacional a empresas de recolección de residuos domiciliarios

La Dirección del Trabajo (DT) inició un programa nacional de fiscalización a empresas de recolección de residuos domiciliarios. Esto con el fin de verificar que se resguarde la vida y salud de peonetas y conductores de los camiones que desempeñan las labores de recogida de los desechos generados en las ciudades.

El programa consta de 30 inspecciones a camiones en ruta y a una sucursal o base de las empresas fiscalizadas, y se extenderá hasta fines de julio. Su modalidad no contempla el otorgamiento de plazos de corrección en caso de detectarse infracciones. Bajo ciertas circunstancias, existe la posibilidad de suspender el recorrido del vehículo recolector.

La primera fiscalización se efectuó este lunes 22 de junio en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Culminó con infracciones por no haber en el vehículo un recipiente en condiciones óptimas para el agua potable. Y por no acreditarse la certificación de los zapatos de seguridad para los trabajadores.

“Los trabajadores deben contar con todas las medidas de resguardo de salud”

El director del Trabajo, David Oddó Beas, informó que “los trabajadores deben contar con todas las medidas de resguardo de salud y seguridad que contempla la normativa vigente. Y, para ello, los equipos de la Dirección del Trabajo a lo largo de todo el país están en terreno, verificando que el cumplimiento por parte de los empleadores del rubro sea óptimo”.

Este programa inspectivo surgió de un acuerdo suscrito en diciembre de 2019 en una mesa técnica instalada por la Subsecretaría del Trabajo. En esta mesa participaron varias instituciones públicas, entre ellas la Dirección del Trabajo y las Seremis de Salud, con el fin de revisar ciertas problemáticas denunciadas por los trabajadores. En dicho acuerdo participaron las federaciones sindicales del sector FENASINAJ, FEBARCHI, FENSITRAMBICH, FENAREUR Y FENASERCH.

Entre las 14 materias que serán inspeccionadas en el programa figuran la provisión de agua potable, habilitación de servicios higiénicos y lugares para el consumo de alimentos a disposición de los trabajadores. También que estos cuenten con los elementos de protección personal necesarios.

Igualmente, que carguen pesos no superiores a los 25 kilos y estén resguardados de la radiación UV. Asimismo, que estén debidamente protegidas las partes móviles de maquinarias y equipos activados en los camiones.

Uno de los principales objetivos del programa es también fiscalizar que los trabajadores tengan protección frente a riesgos de enfermedades producto de las labores desarrolladas, para lo cual deben estar vacunados de acuerdo con el calendario y pautas establecidos por el Ministerio de Salud.

Las infracciones detectadas acarrean multas de entre 3 ($214.947) y 60 ($4.298.940) UTM, cuyo valor en julio será de $71.649.