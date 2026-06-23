La Oficina Nacional de Investigación de Hungría detuvo a un hombre de 30 años en Budapest tras un macabro hallazgo que conmocionó a las autoridades locales. El arresto se concretó el pasado 17 de junio. La captura ocurrió después de que los investigadores recibieran antecedentes que apuntaban a que el sospechoso almacenaba restos humanos.