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Américo contestó a los dichos de “La Rancherita” luego que ella hablara de su “cariñosa” llamada de madrugada

El tema surgió luego de que circularan versiones en programas de farándula que apuntaban a un supuesto contacto del intérprete con la cantante en una noche marcada por problemas personales.

Eduardo Córdova
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Américo contestó a los dichos de “La Rancherita” luego que ella hablara de su “cariñosa” llamada de madrugada

Carolina Molina, conocida popularmente como la Rancherita, confirmó la existencia de una llamada telefónica que recibió de Américo cuando el cantante aún mantenía una relación con Yamila Reyna.

El tema surgió luego de que circularan versiones en programas de farándula que apuntaban a un supuesto contacto del intérprete con la cantante en una noche marcada por problemas personales.

Según esos trascendidos, Américo habría llamado a la Rancherita “pasado de copas” con la intención de “intimar”. Sin embargo, ella habría rechazado cualquier acercamiento.

De acuerdo con el relato de Carolina Molina, el episodio ocurrió una noche antes del quiebre entre Américo y Yamila Reyna, además de los hechos que posteriormente derivaron en una denuncia por violencia intrafamiliar.

En el programa “Hay Que Decirlo” de Canal 13, la cantante confirmó que recibió la llamada y precisó que esta se produjo cerca de la 1:30 de la madrugada.

Respecto a esa conversación, comentó: “Me llamó la atención que fue súper cariñoso, las palabras que usó al decirme que le encantó la canción (que ella acababa de lanzar), que le encantó el arreglo que hice (…) Sentí que fue más cariñoso de lo normal”.

La respuesta de Américo

Tras las declaraciones de la Rancherita, Américo fue consultado sobre la situación y optó por no profundizar en la polémica.

El cantante respondió al periodista Yon Reyes, del programa “No es lo mismo” de Tevex. Ahí indicó que actualmente está concentrado en aspectos personales y profesionales de su vida.

“Gracias por tu mensaje y por la preocupación. Por el momento, y tal como lo he señalado, prefiero mantenerme al margen de los comentarios de declaraciones de terceras personas”, escribió el artista.

Además, agregó: “Estoy enfocado en mis proyectos, en mi música, en mis hijos, principalmente mis hijos, en todo lo que viene por delante. Gracias por entenderme. Cariños a todo el equipo”.

Cabe recordar que, a comienzos de junio, Américo anunció públicamente su decisión de alejarse de las redes sociales, medida que hasta ahora ha mantenido.

En aquella oportunidad señaló: “Hoy es el día y lugar perfectos donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace”.

También explicó el complejo momento personal que atravesaba. “Necesito dar ese paso, porque estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está a punto de acabarse. El amor ni causa ni debe causar dolor; me niego a creer que es así”.

“Me dijo, Yamila se muere si sabe”: Rancherita cuenta su verdad sobre oculto episodio con Américo
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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