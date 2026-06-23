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Acusación Constitucional contra Grau: Cámara rechazó cuestión previa y libelo pasa a ser votado

El abogado Patricio Zapata, que defiende al exministro, invocó la cuestión previa y advirtió que el libelo tiene problemas “tan serios” que los parlamentarios deberían declarar que “no es un instrumento idóneo”. Sin embargo, sus argumentos se rechazaron por 61 votos a favor, 83 en contra y dos abstenciones.

Patricia Schüller Gamboa
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Acusación Constitucional contra Grau: Cámara rechazó cuestión previa y libelo pasa a ser votado

La Cámara de Diputados rechazó este martes la cuestión previa invocada por Patricio Zapata, abogado del exministro Nicolás Grau, ante la Acusación Constitucional en su contra.

Según consignó T13, el abogado advirtió que el libelo tiene problemas “tan serios” que los parlamentarios deberían declarar que “no es un instrumento idóneo”. 

Sin embargo, sus argumentos se rechazaron por 61 votos a favor, 83 en contra y dos abstenciones.

Entre quienes rechazaron la cuestión previa se encuentran los diputados del PDG, de Renovación Nacional. Algunos que aseguraron que no van a respaldar el libelo, y el resto del oficialismo. 

Con el rechazo de los diputados, la Cámara procede a votar la Acusación Constitucional presentada por los parlamentarios oficialistas y del PDG.

La discusión se da, además, tras el informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo que descartó las inconsistencias alertadas por el ministro Jorge Quiroz y que derivaron en la presentación del libelo acusatorio. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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