Muerte de niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo: detienen a dos adolescentes y un adulto

La tarde de este martes se concretó la detención de dos adolescentes y un adulto, en medio de la investigación que se lleva a cabo por la muerte de un niño de 12 años tras una encerrona registrada la madrugada de este martes en San Bernardo.



Los sujetos aprehendidos, hasta el momento, tienen 17, 18 y 21 años. El primero fue detenido en un operativo en San Bernardo, el segundo en Melipilla y el tercero en domicilio ubicado en San Bernardo, consignó 24Horas.

Los hechos que han conmocionado al país se registraron cuando un grupo de delincuentes interceptó el vehículo en que viajaba junto a su familia. El grupo regresaba de Argentina donde celebraron el Día del Padre.