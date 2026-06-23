Tribunal rechaza solicitud de Camila Polizzi para viajar a Rumania por motivos laborales 

El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó este martes la solicitud de Camila Polizzi, quien pidió un permiso para levantar sus restricciones y facilitar un viaje a Rumania.

La excandidata a alcaldesa por Concepción pedía suspender temporalmente su arraigo nacional, por un viaje al país europeo con motivos laborales . Polizzi cumple dicha medida cautelar en el marco de su formalización por la “Arista lencería” del caso Convenios

En concreto, Pedro Orthusteguy, abogado defensor, solicitó una audiencia para debatir el levantamiento transitorio de las restricciones vigentes.

Sin embargo, la justicia desestimó la petición. Según consignó Emol, el tribunal argumentó que “Camila Polizzi no tiene necesidades económicas que justifiquen la salida del país para explorar una oportunidad laboral, ni siquiera algo concreto”.

Luego de que se rechazara su solicitud, Polizzi habló y lamentó la decisión del juzgado. “Hemos cumplido al pie de la letra con todas las restricciones y también con las cautelares, que han ido variando (…). Partiendo con dos años de un arresto total y que ahora me encuentro con un arresto parcial con el que yo ya me he desarrollado algunos trabajos”, señaló, de acuerdo al citado medio.

A su vez, mencionó que se ha trasladado “desde Concepción a Santiago de forma periódica, volviendo siempre a cumplir mi cautelar como corresponde”.

“Ahora no queda nada más que lamentar que el tribunal no considerará esto, digamos, para autorizar este viaje que tenía finalidad laboral y de negocio (…) En este caso era una razón laboral, por lo que lamento mucho que no se hayan acogido los antecedentes”, expresó.

Respecto al viaje planeado, comentó que “es una invitación formal, apostillada de forma notarial desde otro país”.

“La verdad es que son oportunidades que se presentan y que como cualquier persona normal un día yo quisiera tomar. ¿Cierto?, para mi desarrollo futuro, para el futuro de mis niñas”, dijo.