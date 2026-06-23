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Usuarios reportaron la caída de Instagram en distintos países

Según consignó T13, de acuerdo a Downdetector, los primeros reportes comenzaron a aparecer poco después de las 16:45 horas de Chile. La cantidad de notificaciones continuó aumentando durante la tarde y alcanzó su punto más alto cerca de las 17:30 horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Usuarios reportaron la caída de Instagram en distintos países

La tarde de este martes usuarios de diferentes países han reportado la caída de Instagram.

El hecho se reflejó en el aumento de alertas registradas por sitios que monitorean el funcionamiento de plataformas digitales.

Según consignó T13, de acuerdo a Downdetector, los primeros reportes comenzaron a aparecer poco después de las 16:45 horas de Chile. La cantidad de notificaciones continuó aumentando durante la tarde y alcanzó su punto más alto cerca de las 17:30 horas.

Entre los inconvenientes informados por los usuarios figuran dificultades para realizar publicaciones y utilizar algunas funciones de la red social.

En la red social X, usuarios de distintos países también han reportado problemas de funcionamiento.

Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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