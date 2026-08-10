Terremoto en Colombia: De la Espriella confirma al menos 111 fallecidos y 87 heridos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó un balance este lunes luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a gran parte del país.

Desde Bogotá, el mandatario indicó que la emergencia ha dejado al menos 111 fallecidos y 87 personas heridas. Además, confirmó una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

“A las 12:30 teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, detalló, según consignó Emol.

El jefe de Estado precisó que 18 carreteras resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

A esto se suman daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura. Todos ellos permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

De la Espriella tenía programado para esta tarde un viaje a Quibdó, capital del Chocó, departamento donde se registró el epicentro del temblor.

Asimismo, otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, dos de las zonas más afectadas.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, sostuvo.

Consignar que el terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales (08:34 de Chile) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó.