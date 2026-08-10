“Me tenía odio y envidia”: Doctora Cordero afirma que Eduardo Fuentes la “detestaba” y revela el motivo

La doctora María Luisa Cordero recordó el quiebre de su relación con Eduardo Fuentes, con quien compartió en distintos espacios de televisión y radio. Entre ellos estuvo “Mentiras Verdaderas”, recordado programa de La Red.

En conversación con Gran Hermana TV, la psiquiatra aseguró que actualmente su vínculo con el rostro de TVN está completamente terminado. Además, reveló las situaciones que, según su versión, provocaron el distanciamiento, de acuerdo a La Hora.

“¿Saben cómo terminamos alejados con Eduardo? Porque me he puesto a revisar los programas y me empecé a dar cuenta… Uno de repente no se da cuenta de que te están jugando chueco”, indicó la doctora Cordero.

La exparlamentaria aseguró que comenzó a notar que el comunicador la “acorralaba” durante sus intervenciones. También recordó los comentarios que recibían por parte de la audiencia.

“Soy una persona que despierta emociones pasionales porque soy envidiable por el grado de conocimientos que tengo, cómo los exhibo, muestro y comparto”, afirmó la especialista.

Cordero sostuvo que las diferencias con Eduardo Fuentes fueron aumentando con el paso del tiempo. La situación, según relató, terminó provocando un fuerte enfrentamiento entre ambos.

“Me empezaba a acorralar”

La doctora Cordero recordó uno de los episodios que, de acuerdo con su versión, marcó el deterioro definitivo de la relación con el comunicador.

“Me empezaba a acorralar, me decía: ‘Ya empezaste’, hasta que un día no aguanté más”, recordó.

Finalmente, María Luisa Cordero afirmó que tras ese episodio llegó a la conclusión de que Fuentes sentía animadversión hacia ella.

“Ahí me di cuenta de que él me tenía odio y envidia, que me detestaba”, sentenció María Luisa Cordero.